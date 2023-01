Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de enero de 2023.

ARIES

Cuidado con tu salud especialmente con tus rodillas pues podrías presentar ciertos problemas complicados a causa de fracturas o ciertas molestias. Cuidado con gastos innecesarios. Iniciaste el año con toda la energía para cumplir las metas y sueños, sabes que vas iniciando y que hay cuestiones que no has logrado atender y es momento de hacerlo, lo que resta de este mes se presta perfecto para disculparte de esas personas que en algún momento te dañaron o hicieron sentir mal, es momento de hacer los rencores a un lado y de comenzar desde cero en todas las etapas de tu vida y sin enemigos. No permitas que te traigan perdiendo tu tiempo, no vivas en eso ni dependas de esas actitudes sin sentido de personas que no saben lo que quieren en sus vidas, tu sigue tu vida y si sale alguien más en el camino date la oportunidad, recuerda que no estas para perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona se le inche para que dé el primer paso. Cuidado con tu relación porque en lo que resta de este mes van a suceder ciertos hechos los cuales pudieran causarte ciertos conflictos con tu pareja por cuestiones de infidelidad, mensajes de texto que saldrán a la luz y nombres que te pondrán muy de malas en caso de tener una relación.

TAURO

La vida es muy justa y cuando menos esperes verás la luz en muchas cuestiones que habían estado atoradas. No es momento de entablar una relación, si te han calentado el oído debes hacerte de la vista y no tomar en cuenta esos comentarios porque las cosas no te van a salir como quieres y esperas. Aprende a decir que no y no siempre estar para esas personas que no te aportan nada o solo te causan estrés y dolores de cabeza. Cuídate de robos y perdición de objetos pues podrían presentarse en esta semana. Iniciaste el año con muchos sueños y anhelos y cambios de último momento que te van a llevar por cuestiones muy buenas, no guardes rencores de antaño y date la oportunidad de soltar todo eso que ya dolió demasiado y que no te dejo en el pasado ser feliz, la vida te va a recompensar muchas cuestiones que habían quedado pendientes, pero ten calma que a mitad de mes que entra van a rendir frutos muchas cosas. Debes aprender a no ser tan aprensivo con las personas porque muchas de tus penas se deben a eso al pensar que ellos actuarán como tú lo has hecho contigo. El amor del pasado retorna o tendrás noticias de el en el mes que entra y te traerá ciertos dolores de cabeza.

GÉMINIS

Amistad te buscará pa pedirte el consejo o darte un chisme. Entro un ciclo con momento de desprendimientos, quita de tu vida todas esas personas que afectan tu entorno o de alguna manera te dañan con comentarios tontos. Te va a caer el 20 sobre el tiempo que has perdido y muchas veces mendigando atención o amor a quien no lo merece. Nuevos amores se consolidan entre ellos uno que llegará mediante una red social. Has aprendido bien de cada uno de tus errores, es complicado que te vuelvan a ver la cara y eso es muy bueno. Días de mucha reflexión en los cuales debes poner un alto a esas personas que tanto te han dañado. Sueños premonitorios y enfermedad en miembro de la familia. Vienen movimientos muy perros en tu economía, te beneficiarán de alguna manera, pero debes procurar no andar gastando en tonterías que ni necesitas. Que te valgan máuser las críticas mira que no naciste para andar complaciendo a medio mundo. Si tienes pareja, momentos increíbles vienen para ustedes solo debes aprender a ser más detallista.

CÁNCER

No tengas miedo de decir lo que sientes, ya no te calles y en su geta para que no haya malos entendidos. Hay posibilidades de un viaje el cual se hará en no más de 1 mes. El mes de febrero estará cargado de días en los cuales te costará trabajo levantarte y pensarás que la vida ha sido injusta, si tú no vas por lo que quieres nadie la va a hacer por ti. Es momento que tomes el toro por los cuernos y enfrentes cualquier situación que no te esté saliendo como tu deseas. Tu buen carácter será el arma perfecta para lograr lo que has traído en mente, no te limites en nada de hoy en adelante y aprende a disfrutar cada cosa que la vida te pone a tu paso, tu valentía y fuerza de voluntad te llevarán por un camino bastante bueno en el cual aprenderás a dominar tus sentimientos. Vienen días muy buenos en los cuales comenzarás a agarrarle el hilo a muchas cuestiones que te preocupaban. Tienes muchas oportunidades en el área de los negocios, algo de venta de alimentos te vendrá perfecto. Controla tu carácter es demasiado explosivo y por lo tanto hay días en que ni tú te aguantas. Momento que empieces a preocuparte por tu vida. Ha darte cuenta de que nadie te va a hacer feliz más que tu mism@. Ten cuidado con tu salud podrías estar poniéndola en riesgo al no cuidar tu alimentación ni hacer ejercicio.

LEO

No confíes tan pronto en quien llega a tu vida o solo te expondrás a que solo te ultrajen la caricia, no aflojes tan rápido pues se pierde el encanto de la conquista y el cortejo y así jamás lograrás consolidar una relación, si lo que buscas es diversión y cero compromisos pues comete al mundo y que te valgan las habladurías de la gente que al fin que ni te mantienen ni nada. Grandes oportunidades para ti, pero debes ya no flojear tanto, cada proyecto que traigas en mente puede hacerse realidad siempre y cuando así lo desees, no pagues con la misma moneda los golpes que te dan, recuerdo de qué este hecho, no vale la pena bajarte al suelo y ser como los demás. El amor ya no es tu prioridad, pues comprenderás que puedes ser feliz tengas o no una persona contigo a tu lado, a pesar de eso grandes amores del pasado retornan ya lo has superado ni te mortifiques. Caíste al suelo más de una vez y nadie te dio la mano, tuviste que levantarte por tu propia cuenta y gracias a eso nadie más volverá a pisotearte ni a meterse en tus terrenos. Tu familia lo más importante. Un viaje se aproxima y será fuera del país probablemente. Recuerda de qué estás hecho y ve por ese sueño que habías idealizado desde hace muchos años. Días en los que irás quitando de tu vida a personas falsas y de doble cara que solo te han estorbado en tus planes y en tus sueños. Explotas demasiado rápido y has andado muy boca suelta.

VIRGO

Vienen días en los que entenderás porque estas dónde estás y porque no has conseguido ese sueño que has traído en mente, recuerda que no son días ni momentos para lograr esas cuestiones. Un amor importante seguirá creciendo en tu vida solo es cuestión de que sigas cultivándolo. Es momento que pongas los pies en la tierra y no pierdas esa humildad que te caracteriza y te hace distinto a las demás personas. Las relaciones en la familia mejorarán y la llegada de un dinerito extra te caerá de perlas. Recibirás noticias y chismes de algo que te pondrá a pensar mucho, no te preocupes por problemas que ni son tuyos. Deja que la vida te sorprenda y muéstrate quién eres y de lo que eres capaz de conseguir, hay personas muy perras que quisieran acabar con tu felicidad, pero cuando ellos van por la leche tú ya vienes con los quesos. Siempre bien PERRA con quien quiere fregarte, siempre con la actitud al 100 no te dejas de nadie y no ha existido la persona que logra manipularte o hacerte sentir mal. Deja que cada persona se haga responsable de sus actos, te gusta ser el centro de atención y resolverles sus problemas olvidándote de los tuyos. Si tienes tu pareja no la descuides por cuestiones que no te dejan nada de provecho.

LIBRA

Muchas veces te crees de chismes y eso te causa conflicto pues sabes que no te quedas callado y quien te la hace te la paga. Ten cuidado con cambios de humor pues podrías lastimar con tus palabras a un familiar. Una amistad de piel clara anda ladre y ladre de ti y tu familia, ten cuidado a quien le cuentas tus grandes secretos recuerda que esos no se le dicen a cualquiera. Amores de una noche y posibilidad de resolver situaciones que tienen que ver con pleitos ya sea con pareja o amistades. Vienen días de mucha reflexión en los cuales debes de cuidar mucho tus sueños y metas para que no te pierdas en tu camino y vayas tras lo que mueve tu mundo. No seas tan duro o dura con quienes te rodean o te costará mucho trabajo disculparte si te hacen mala cara. Ámate más que todo en esta vida y date cuenta de que te has necesitado demasiado y no has estado para ti en muchas ocasiones. Viaje en puerta y muchos planes que te enseñarán a valorar a la familia. Pon los pies en la tierra y vive tu presente que te estás olvidando de él. Hay días buenos y malos pero lo más importante es que aprendas de cada caída para que no vuelvas a cometer el mismo error.

ESCORPIO

En los amores vienen cambios buenos pues comenzarás a confiar más en tu pareja pues te va a dar la seguridad que necesitas para estar tranquilo y en paz. Tus números de la suerte son el 17 y 29. No perdonas mentiras y sabes bien como mandar a la fregada a quien juega con tus sentimientos, solo trata de no volver a tropezar con la misma piedra. No descuides el cuerpo pues subes rápido de peso y batallas pa´ enflacar. Etapa nueva en tu vida que te enseñará a ser más responsable y a cuidar tus gastos. Hay un negocio que has traído en mente y que nomás no se ha logrado consolidar, estas en una etapa muy perra en la cual si te pones las pilas harás algo bueno que te dejará grandes ganancias. Si tienes pareja te vendrán ciertos chismes de lavadero, no hagas caso, hay personas que tienen mucha envidia. Amor de una noche y amistad del pasado retorna. Momento de madurar muchísimo para que no te pierdas en tu camino y no haya necesidad de que regreses al pasado. Cuida mucho tu manera de ver hacia el futuro o podrías perderte con ilusiones falsas que nunca serán posible. Se aproxima un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor.

SAGITARIO

Si ya tienes una relación es preciso que tomes en cuenta las señales que tu pareja te pone pues has descuidado cuestiones básicas de tu relación. Un viaje que has traído en mente se cancela debido a falta de presupuesto y de interés por parte de otras personas. Manda a la fregada a esa gente que solo pone trabas en tu vida y no te deja avanzar, algunas veces hay que ser muy culeis para no permitir que nadie te pise y pase por encima de ti. Tu economía mejorará más que nunca. Muchos cambios de estados de ánimo de última hora en este primer mes, los cambios lunares podrían traerte algo alterado, debes de tener un poco más de calma para evitar ciertos errores. Gracias a esas situaciones has madurado demasiado al punto de ya saber qué necesitas en tu vida para tu tranquilidad. No permitas que la vida te de una nueva sorpresa con jalón de orejas, cumple lo que has prometido y no cometas los mismos errores que te han hecho perder a personas verdaderamente importante. Muchas oportunidades de crecimiento, pero deberás de echarle todos los kilos, haz la flojera a un lado que ya no es momento de eso.

CAPRICORNIO

Cuida mucho la parte de lo que sale de tu boca pues podrías dañar con tus palabras a personas que son muy importantes para ti. Es momento de ver la vida de manera distinta y comenzar a invertir tu tiempo y energía en lo que es realmente importante para ti y los tuyos. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución. Una amistad necesitará mucho de ti. Entras en una etapa algo imperfecta que deberás atender, complicaciones con arreglo de documentos. Amistad se embaraza, una noticia que tiene que ver con compras y ventas o con una fiesta se aproxima. Un amor se comenzará a concretar en próximas fechas, bien por red social. Aprende a darte cuenta quien vale la pena en tu vida quien no debería seguir. No es momento de más mentiras, tu sexto sentido para detectar cuando alguien te engaña será la clave para que nadie te vuelva a ver la cara. Cuidado con amigos de amistad cercana, te andan echando mucha leña al hablar de ti. Podrías tener dificultades en lo laboral y eso se debe a chismes que han surgido, tu dedícate a lo tuyo y al no dar pie a sus chismes les darás donde más les duele.

ACUARIO

Es momento de que comiences a pensar en lo que quieres y como lo vas a conseguir porque entras en una etapa complicada en la cual muchos sueños se van a desvanecer. Viene un cambio el cual traerá contigo mejoras económicas, pero quizás un cambio de ciudad. Vienen cuestiones muy perras para ti, pero ten cuidado con querer comerte el mundo de a fregazo todo con calma y a su debido tiempo y lograrás cuanto te propongas. Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja pues vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca. Ya no temas a cambios los cuales te conduzcan a mejoras económicas, mucha incertidumbre en el amor pues no sabes qué camino tomar y hacia a dónde ir, cuida tus decisiones y no tomes nada a la ligera. Viene un cambio en el cual tendrás que involucrar o tomar en cuenta a tu familia sin hacer nada a sus espaldas. Vienen días muy intensos de mucho trabajo sin embargo deberás de llevarte las cosas con calma para que no caigas en problemas de estrés. Debes aprender a vivir en soledad y darte cuenta de que no es tan malo pues aprendes a encontrarte y conocerte mucho más. Si tienes pareja pon las cartas sobre la mesa y dile lo que sientes y lo que te incomoda, solo así lograrás no explotar más adelante.

PISCIS

Iniciaste un año lleno de bendiciones y cambios, negocios comenzarán a rendir frutos y poco a poco lograrás concretar ese negocio que has tenido en mente y que por falta de tiempo y dinero no habías logrado consolidar del todo. La vida te va a enseñar que debes detenerte y no vivir tan aprisa. Hay días en los cuales te cuesta trabajo levantarte, cada día inicia con la esperanza de que cambiarás esos detalles que te detienen en tu camino. Amor de una noche podría presentarse. Hay días en los cuales no te encuentras y no sabes qué camino elegir, piensa todo lo que has pasado y comprende el cómo y por qué has llegado hasta dónde hoy te encuentras. Ya no te dejes manipular por nadie, ponte las pilas y comienza con ese proyecto que siempre quedó inconcluso. Cuidado con cambios de última hora los cuales aparecerán en poco tiempo y te harán cambiar el rumbo que tenía tu vida, no dejes que nadie se aproveche de tu buena voluntad, aprende a dar en la misma medida que estarás recibiendo. Vienen días muy perros de reflexionar demasiado, de entender y comprender el por qué han sucedido ciertos acontecimientos que te han hecho la persona tan dura que eres en estos momentos.