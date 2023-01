Tiroteo en Monterey Park: Cinco horas demoraron las autoridades en alertar que el atacante continuaba prófugo

Sacudidas por el tiroteo masivo en el Star Ballroom Dance Studio en Monterey Park, que había dejado inicialmente 10 muertos y 10 heridos, cifra que este lunes aumentaría a 11 los decesos, las autoridades demoraron cinco horas en emitir una advertencia pública de que el atacante continuaba suelto la madrugada del domingo 22 de enero.

Incluso después de que unos 20 minutos después el tirador, identificado como Huu Can Tran, de 72 años de edad, intentara ingresar a otro salón de baile en Alhambra, a tres millas de Monterey Park, pasarían varias horas más antes de que la policía realizara una conferencia de prensa para anunciar que el sospechoso permanecía prófugo.

Especialistas dijeron que el tiroteo del sábado por la noche destacó la falta de estándares nacionales para dar aviso al público y la necesidad de tener un sistema de alerta agresivo, similar a las alertas Amber, que activaría inmediatamente las alarmas en los teléfonos celulares. en las áreas circundantes y difundir advertencias en las señales de las carreteras.

“Cinco horas es un poco ridículo. Este va a ser un muy buen estudio de caso. ¿Por qué cinco horas?”. cuestionó el experto en tácticas de tiradores activos, oficial de policía retirado y miembro del equipo SWAT, Chris Grollnek, según la cadena ABC.

El Sheriff del Condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo este lunes que su departamento fue “estratégico” en su decisión de divulgar información, y revisaría lo sucedido.

“Cuando empezamos a hacer pública la información, la prioridad era detener a esta persona. Al final funcionó. Volveremos atrás y lo analizaremos como hacemos siempre. Nadie es tan crítico como nosotros mismos en cuanto a lo que funcionó y específicamente lo que no funcionó, y evaluar eso, y ver lo que la espera fue en la determinación de lo que el riesgo público era en ese momento”, expresó Luna.

Fuentes oficiales guardaron silencio

Una cronología de los hechos muestra que la policía guardó silencio durante horas, no sólo sobre un tirador prófugo, sino sobre que se había producido un tiroteo, con información filtrada de los escáneres y fuentes policiales en lugar de los canales oficiales.

Las autoridades dijeron que la primera llamada sobre el tiroteo en el Star Ballroom Dance Studio llegó el sábado 21 de enero a las 10:22 p.m. y los agentes llegaron al sitio en tres minutos.

La policía de Monterey Park dijo que los oficiales, varios de ellos novatos, tardaron varios minutos en evaluar el sitio y buscar al atacante, quien ya había escapado.

Unos 20 minutos después del primer tiroteo, a las i:ntentó ingresar al Lai Lai Ballroom & Studio en Alhambra, a unas 3 millas de distancia, donde fue confrontado en el vestíbulo por Brandon Tsay, de 26 años, quien lo desarmó antes de que el sospechoso escapara del lugar.

Tsay declaró a The New York Times que no estaba enterado del tiroteo en Monterey Park cuando se enfrentó al hombre y luchó para quitarle el arma de las manos. Tsay le quitó el arma, le dijo que se fuera y lo vio alejarse en una camioneta blanca de carga.

Primer aviso, por conversación escuchada en escáner

Más de una hora después, a las 11:53 p.m., se dio la noticia de que el tirador estaba prófugo, pero no provino de una fuente oficial, sino de un medio de comunicación que monitoreaba las conversaciones de la policía en un escáner: “El sospechoso todavía anda suelto según el PD en el lugar”, tuiteó RMG News.

Después del tuit de RMG News, la agencia AP comenzó a llamar por teléfono a los departamentos de policía y bomberos de Monterey Park, así como al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, y siguió llamando durante casi tres horas. La policía de Monterey Park nunca respondió. Un oficial del LASD confirmó que había nueve muertos poco antes de las 2:36 a.m. del domingo, y la agencia de noticias publicó una alerta.

A las 2:49 a.m. la Oficina de Información del Sheriff del Condado de Los Ángeles emitió un aviso de noticias que confirmaba las muertes y agregó que el sospechoso era un hombre. Todavía no había mención de que estaba prófugo.

Finalmente, poco después de las 3:30 a.m.. cinco horas después del tiroteo, el capitán del LASD, Andrew Meyer, dio una conferencia de prensa para anunciar que el número de muertos era de 10 y, por primera vez, declaró públicamente que el sospechoso había escapado del lugar.

Para el mediodía del domingo, la policía de Torrance, a 30 millas de distancia, entró al estacionamiento de un centro comercial y rodeó una camioneta blanca que coincidía con la descripción del vehículo en que se vio a Tran por última vez. Después de acercarse, los equipos SWAT irrumpieron a la 1 pm y encontraron a Tran muerto en el asiento del conductor con una herida de bala autoinfligida.

La policía aún está investigando un motivo para que se cometiera el tiroteo.

Necesidad de una alerta para tiradores activos

Los avisos en teléfonos celulares inteligentes, desde niños y personas mayores desaparecidos hasta tormentas de nieve inminentes e inundaciones repentinas, se han vuelto comunes durante la última década.

Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, más de 1,600 jurisdicciones federales, estatales y locales, incluido el Condado de Los Ángeles, están equipadas para enviar este tipo de alertas a teléfonos celulares a través del Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública, que es financiado con fondos federales.

Un proyecto de ley de la Cámara del año pasado habría establecido una Red de Alerta de Tiradores Activos para reemplazar un desordenado sistemas de alerta utilizados por miles de pueblos y ciudades que está plagado de retrasos en los mensajes y baja inscripción.

La iniciativa quedó en el Senado, pero uno de sus patrocinadores, el representante Mike Thompson, un demócrata de California, declaró el lunes que tiene la intención de volver a presentar el proyecto de ley.

