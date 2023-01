Cómo reajustar una alarma de incendios que no deja de sonar

Además, las mejores opciones de Consumer Reports si necesitas un reemplazo

La forma de desactivar una falsa alarma depende de la fuente de alimentación de la alarma de incendios.

By Daniel Wroclawski

Siempre supone que una alarma de humo que suena es porque significa que hay un incendio y debes ponerte a salvo si es necesario.

Pero ¿qué pasa cuando suena y es una falsa alarma y luego no se apaga? En 2019, el 31% de las falsas alarmas a las que respondieron los departamentos de bomberos fueron causadas por fallos en el sistema, según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Estos incluyen el mal funcionamiento de las alarmas de humo, alarmas de monóxido de carbono, detectores de calor y otros sistemas. “Esas falsas alarmas pueden ser causadas por polvo, humedad, fallos eléctricos e incluso arañas que se meten dentro de los detectores de humo”, dice Bernie Deitrick, ingeniero de pruebas senior en CR.

Para saber cómo resolver rápidamente una falsa alarma, primero debes comprender cómo funcionan las alarmas de humo de tu hogar. Hay tres tipos de fuentes de energía para detectores de humo:

– Baterías reemplazables

– Baterías de litio de larga duración

– Cableado de 120 voltios (con baterías como fuentes de energía de respaldo)

Su enfoque variará según el tipo de energía que use tu detector de humo. El primer paso es encontrar el dispositivo que se está apagando y reiniciarlo presionando y manteniendo presionado el botón de reinicio.

Si eso no funciona, desactiva la alarma de humo. Si puedes, quita las pilas. Si tu detector de humo tiene una batería de litio que no puedes sacar, envuélvela en una manta, debajo de un cojín de sofá o en tu congelador hasta que se detenga.

En cuanto a las alarmas de humo cableadas, “están interconectadas a través de los cables eléctricos, por lo que, si suena una alarma de humo, sonarán todas y puede ser difícil saber qué está pasando”, afirma Deitrick. Primero, prueba a apretar el botón de reinicio en cada alarma de humo. Si eso no funciona, apagar y volver a encender el interruptor podría detener el ruido. Si además todo eso no da resultado, la solución definitiva puede ser desconectar las alarmas de humo y quitar las baterías de respaldo una por una. Se puede soltar un pequeño conector en la parte posterior de cada alarma para que puedas quitarlo de la red de manera segura.

Si esto ocurre puede ser hora de que pongas nuevas alarmas de humo en tu casa. Aquí encontrarás algunas de las mejores opciones de nuestras pruebas, enumeradas en orden alfabético. Para obtener más opciones, consulta nuestras calificaciones de detectores de humo y monóxido de carbono y nuestra guía de compra de detectores de humo y monóxido de carbono.

Las alarmas de humo mejor calificadas de las pruebas de CR

Aquí hay algunas alarmas de incendios independientes de alto rendimiento y detectores combinados de incendios y monóxido de carbono de nuestras pruebas de laboratorio.

First Alert 3120B

Kidde PI2010

Universal Security Instruments MIC3510SB

Universal Security Instruments AMICH3511SC

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.