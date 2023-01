Salvadoreña cambia la actuación y el modelaje por las flores

Brenda Servín vino de El Salvador a Los Ángeles a los 17 años con la idea de convertirse en actriz de telenovelas. Con lo que no contaba es que las flores se le atravesarían en el camino.

“Mi sueño era ser actriz de televisión y modelo, pero es un ambiente muy difícil. Fui a muchos castings y aunque conseguí hacer algunas cosas, tuve que ponerme a trabajar”, recuerda.

No sin antes haber logrado ser conductora de los programas Conexión Musical de Mundo Fox, Lo Nuestro TV en Centroamérica TV y en Ritmo sin Fronteras del canal 57 LATv.

Su primer trabajo, fuera de las luces y cámaras, fue en un supermercado Ralphs.

“Yo limpiaba y embolsaba productos. No hablar inglés me limitaba para conseguir otros empleos. Como me encantan las flores, en mi hora del almuerzo siempre iba al puesto de flores de la tienda a aprender cómo hacer los arreglos”.

Brenda Servín encontró su voación en las flores. (Cortesía)

Un día que la encargada de las flores, se fue de vacaciones, ella pidió permiso de quedarse en su lugar, y le dieron la oportunidad.

Así fue como tres años después, la pasaron a trabajar a la florería; y más tarde fue elevada al rango de manager.

Brenda duró 7 años encargada de las flores y plantas en uno de los supermercados Ralphs.

“Cuando ya no aguanté el estrés, renuncié y decidí abrir mi propia florería en abril de 2018. Saqué mis ahorros que hice para la jubilación y abrí mi florería en el sur de Los Ángeles”.

Platica que el primer año fue muy duro, más aún cuando vio que sus ahorros se esfumaron, y ella y su esposo se vieron forzados a agarrar un segundo empleo.

“Lo más difícil fue ponerle precio a mis arreglos. Me daba vergüenza cobrar, pero poco a poco fui aprendiendo. Aunque hubo gente que nunca me pagó”.

Y Brenda dice que el negocio empezó a crecer, y ya le iba bien cuando en eso apareció en el mundo la pandemia de covid-19, y todo se vino abajo.

Brenda Servín nunca imaginó al emigrar que se dedicaría al negocio de las flores. (Cortesía)

Comenzaron a recuperarnos hasta el año siguiente, y para el 14 de febrero de 2021, las ventas repuntaron, pero pasada la celebración por el Día del Amor, los clientes volvieron a ausentarse.

A partir del año pasado, las cosas empezaron a ir mejor.

“Ahora lo que está de moda y lo que más pide la gente son los ramos buchones, que son ramos de 50 a 100 rosas, pero también los ramos con imágenes y mensajes son muy solicitados. En Halloween vendimos flores con cosas de miedo”.

La gente pide sus flores para cumpleaños, aniversarios, graduaciones, recién nacidos.

“Tenemos arreglos florales para funerales y hacemos decoraciones de flores para eventos”.

Brenda Servín al lado de sus amigas que le asisten cuando el trabajo se acumula en la florería. (Cortesía)

Brenda dice que trata de estar al día en cuanto a las tendencias de los arreglos en flores, siguiendo las redes sociales, donde también se promueve.

“Mi sueño es abrir al menos otra tienda de flores en Los Ángeles, pero también quisiera dar clases a quienes quieran aprender a hacer arreglos florales”.

Sin duda dice que la experiencia en ventas que tuvo en su natal Santa Ana, en El Salvador la han ayudado. “

Yo trabajo desde los 15 años. Trabajé en la tienda de mi escuela, vendiendo pupusas y golosinas, ganando 50 dólares al mes, y mi último trabajo antes de venir a Los Ángeles fue en un cibercafe en San Salvador, donde ganaba 100 dólares al mes”.

Y comenta que no se arrepiente de haber dejado un empleo seguro en Ralphs para abrir su propio negocio.

“Ahora trabajo mucho más, pero puedo llevar a mis hijos conmigo. Ellos tienen 10, 7 y 3 años. Y tengo ventajas cómo poder cerrar el negocio e irme de vacaciones cuando yo quiera”.

Brenda Servín en su época de modelo y presentadora. (Cortesía)

En la actualidad, platica que tiene una empleada de medio tiempo, y cuando el trabajo se le acumula cuatro de sus amigas se unen a ayudarla de manera temporal.

A casi cinco años de lanzarse a abrir su negocio, esta salvadoreña de 33 años dice que no se arrepiente de haber descartado el mundo del espectáculo de su vida.

“Me enamoré y fui mamá muy joven; y estoy muy feliz porque las flores me encantan y llenan el alma. Es bien bonito cuando entregas el ramo de flores, y la gente al recibirlas, pone una sonrisa de gusto”.

Y en ocasiones el trabajo puede ser muy divertido como cuando llegan a la florería, los hombres mal portados, aquellos que envían flores a más de una mujer.

“Tengo un cliente que tiene 4 mujeres a las que les manda flores; y otro con una esposa y novia a la vez que va a la tienda y me suplica que por favor no me vaya a equivocar con los nombres y direcciones, no sea que le lleguen a la persona equivocada; y es que siempre le manda flores a los dos al mismo tiempo”.

Con su hermana Norma Rady se lanza también al negocio de la belleza natural. (Cortesía)

Brenda’s Beauty Flowers la encuentras en el 5212 W Adams Blvd. de Los Ángeles, 90016 dentro del supermercado Ranch Market. Puedes ordenar tus pedidos de flores en el 323-420-9151 y también en el sitio web: www.beautyglambeautyflowers.com

En noviembre de 2020, su hermana Norma Rady incorporaron al negocio de flores, la venta de maquillajes veganos, libres de crueldad animal y sin químicos.