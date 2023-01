Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de enero de 2023

PISCIS

A la fregada el pasado, comienza a quererte y valorarte, no necesitas a nadie a tu lado para lograr tus metas y para valorarte lo suficiente. En lo que respecta al trabajo hay grandes cambios, ten cuidado con uno de tus superiores pues te trae entre ceja y ceja y eso se debe a que le han ido con chismes acerca de tu desempeño, no te metas en pedos y no armes líos, haz tu trabajo y a la fregada lo que piensen los demás. Date el valor que mereces y no mendigues amor ni atención por personas que sabes no te suman nada. Aguas con los secretos, eres muy de ir a contarle a tus amistades todo lo que te pasa y ocurre y después por eso te metes en pedos debido a que van a chismear todo lo que dices y cuentas. Ten cuidado en quién cofias, muchas de tus amistades no han sido sinceras contigo y solo han buscado fregarte y absorber tus energías. No permitas que estas personas te friegan tu existencia, busca la manera de alejarte e ir filtrando a quien no te sirve ni para ir a incomodar a tu madre. No permitas que otras personas te manipulen y te muevan a su antojo, empieza hacer las cosas a tu modo y no pidas opiniones acerca de lo que tienes que hacer para lograr tus metas y objetivos. Ten cuidado con cambios de ultima hora en cuestiones de los dineros porque podrías enfrentarte a problemas económicos complicados.

ACUARIO

La riqueza y el poder siempre serán un anzuelo para ti, no es que seas interesado o interesada, la cuestión aquí es que naciste para vivir bien, sin necesidades económicas ni problemas financieros. Si ya una vez te jugaron el dedo en la boca no permitas que lo vuelvan hacer, aprende de los golpes que te da la vida y no te enamores de la piedra. No confíes en nadie en estos días pues vas a estar bien vulnerable a traiciones por parte de amistades. Es probable que te lleguen a tus oídos chismes de vecindad que solo te van a alterar o poner de malas, quitalos de tu camino y no hagas caso. Ten cuidado con cuestiones de infecciones pues estarán a la orden del día. Si han existido problemas con familia es el momento ideal de acercarte a ellos y tratar de solucionarlos. Aguas con lo que te lleves a la boca, pues estarás muy vulnerable a subir de peso pues le estas echando mucho a la piñata. Cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no te suma en tu vida. No debes dejarte humillar, ni te flageles por tus errores del pasado, recuerdo que no eres el o la culpable de todo lo que ha pasado, no permitas que otras personas te hagan sentir así. Un proyecto está por concretarse y una amistad está por regresar del pasado y pedirte disculpas.

CAPRICORNIO

Aguas con cuestiones de pagos pendientes y deudas, recibirás unos dineros en estas fechas, inviértelo o paga donde debes o de lo contrario te la verás bien presionado o presionada el mes que entra. Estarás con un poco de estrés y dolores de cabeza y músculos en los próximos días, no te compliques la existencia y trata de ver la vida de manera distinta, has luchado mucho por tener un amor de tiempo completo y una pareja que te retribuya todo lo que le das sin embargo te han fallado y te han llenado de desilusiones. Vienen amores muy fuertes de tu pasado que podrían provocarte problemas o conflictos. Cuida tu mal humor, has andado bien bipolar y en consecuencia tu familia es quien tiene que aguantar tus fregaderas. Quieres lo mejor de la vida, pero el problema aquí es que no haces nada por conseguirlo, ten bien presente que en la medida en que le trabajes será en la medida en que obtendrás lo que requieres, no bajes la guardia y empieza a consolidar tus metas y sueños pues el terreno que se muestra en estos momentos en tu signo muestra éxito y nuevas amistades que te llevarán a conseguir mejores oportunidades de trabajo y de emprender un negocio que te sacará de la jodides por la que has pasado. No es momento de pensar en el ayer sino en el ahora, dale carpetazo a lo que ya sucedió y quizás no se vuelva a repetir y vive tu momento.

SAGITARIO

No te presiones por el trabajo que al final irá saliendo poco a poco, ten presente que las situaciones presentes son consecuencia del pasado. Cuida mucho tu reputación pues estarás en boca de amistades en próximas fechas debido a malos entendidos y chismes que se han acarreado por andar de hocico suelto La mayoría de las personas que se te han acercado a tu vida ha sido por interés o solo pa fajonearte y después mandarte a la tostada, no sigas permitiendo eso y deja de buscar el amor en lugares donde jamás lo encontrarás en la medida que aprendas amarte y quererte será en la medida en que el universo conspire a tu favor y ponga en tu camino a la persona correcta en tu vida. No permitas que otras personas opinen de tu vida y se metan en tus cosas pues solo es asunto tuyo. Los sueños que tienes podrán cumplirse en la medida que trabajes en ellos. Si tienes una pareja no sigas con celos absurdos o buscando maneras de discutir con tu pareja, busca ambientes de amor que puedan consolidar la relación. No te atontes o te fregarán el mandado, si tienes una relación ten mucho cuidado pues le andan coqueteando mucho a tu pareja unas amistades y hasta en las redes sociales.

ESCORPIO

Perdónate tus errores y no sigas sufriendo por los mismos cuentos, suelta el pasado y todas esas fregaderas que tanto te han arruinado la existencia. Un amor de una amistad te va a empezar a coquetear, ¡¡¡¡aguas!!! no des ese paso ni permitas que siga así, parale los pedos de una buena vez. Aguas con lo que piensas y deseas sobre todo las cosas negativas pues sueles atraer un shingo las cosas negativas a tu vida. Cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no viene a sumarte a tu vida. Cuídate de los comentarios que hagas en tu trabajo pues podrás meterte en camisa de once varas. Urge limpieza a conciencia en casa pues las malas energías están dañando mucho tu espació, saca de tu casa todo aquello que no uses o esté dañado o quebrado pues solo logran almacenar malas energías y salar tu espacio. Es momento de aprender de cada caída y date la oportunidad de creer en tu capacidad de obtener lo que deseas, inicia el mes de febrero con la mejor actitud y date la oportunidad de crecer en esos aspectos en que has estado estancado. Cuidado con amores del pasado que aparecerán en cualquier momento, vienen días de cambios en tu estado de animo pero vas a mejorar mucho si andabas triste o melancólico.

LIBRA

Un familiar se enferma, pero sale adelante solo será un susto. Cuídate mucho la espalda y pies pues estás por sufrir dolores en esas áreas. No es malo salí con personas y darle vuelo a la hilacha, siempre y cuando lo hagas con responsabilidad y sin dañar a terceras personas. Aguas con perder el tiempo con gente sin que hacer o hablar más de la cuenta pues esos mismos chismes podrán fregarte la vida en el futuro. El mes de febrero será para mejorar mucho tus ingresos, debes aprovechar la racha que viene de prosperidad para invertir y aprovechar para hacer negocios. Una rutina de ejercicios te vendría bien y una dieta más alta en fibra para prevenirte de problemas de estreñimiento, no estas tomando mucha agua y muchos de tus males se deben a esa situación. Si ya una vez sufriste por esas situaciones por qué fregados vuelves a caer en lo mismo, aprende de esas situaciones y no caigas en las mismas tonterías de siempre. Fuerte, de gran corazón, amas hasta el tuétano y buscas una relación duradera y estable sin embargo tienes miedo a dar ese paso o de plano te has encontrado pura fichita a tu paso que lejos de cumplir con tus requisitos solo te han dañado y arruinado la poca felicidad que has tenido. Vienen cambios en tu trabajo y posibilidades de mejores ingresos o de recibir una lanita extra, embarazo en amistades se aproxima en las próximas fechas.

VIRGO

No vivas del pasado y aprende a ver tu presente con otros ojos, la vida es cambiante y siempre habrá oportunidades y posibilidades para que seas feliz, no te dejes caer ni te sientas oprimido u oprimida por errores pasados, si una vez sufriste tarde o temprano verás la luz en tu camino, ten presente que no existe la felicidad absoluta así que no tengas miedo de ir tras eso que buscas, aunque tengas que tropezar muchas veces para llegar a tu meta. Es momento de pensar en el ahoraEstas en un punto en que te sentirás con necesidad de nada, te darás cuenta de que no necesitas a una persona a tu lado para ser feliz, sin embargo en lo que respecta a lo sexu4l será necesario que te bajes las calenturas que te andarás cargando en las próximas fechas. No permitas que la mala energía y envidia de otras personas te frieguen tu existencia o hagan sentir de la fregada, ten mucho cuidado con las acciones que emprendes para repelar a quien en el pasado te hizo daño y fregó tu existencia, estas en un punto en que tus actitudes y comportamientos pueden dejar la duda en la otra persona acerca de si todavía sientes algún sentimiento por él o ella, corta de tajos caminos, personas y situaciones que te conduzcan a tu pasado y atrévete a abrirle puertas a nuevos sentimientos y nuevas personas.

LEO

Invierte tu dinero en algún negocio que te pueda dejar algo de ganancia, estos días se muestran excelentes para concretar ventas y compras de artículos. En la medida que te dejes llevar y abras las puertas a tu corazón será en la medida en que es relación empiece a consolidarse. El amor volverá a tocar tu puerta, no dudes de tus sentimientos y no tengas miedo a volver amar y entregarte como antes lo hiciste, la vida te fregó y te jodió y tienes shingos de miedo de volver a ser afectado o afectada, existe un escudo protector que no te permite dar el siguiente paso pues temes enamorarte y volver a sufrir una desilusión. Viene una salida esta semana en la cual te la pasarás de lo más fregón, demuéstrales a tus amistades cuanto las amas y diviértete, no descuides esa parte fundamental pues al final muchos de ellos y ellas son los que te han levantado en tus caídas. Tus deseos y amor por esa persona han llegado a un punto que será difícil lograr apartarla o apartarlo de tus pensamientos y rutina diaria, el tiempo que le has dedicado te ha engreído un shingo y a pesar de que sabes que no hay futuro cierto con esa persona sigues esperanzado o esperanzada a que el universo conspire en su favor y puedan estar juntos algún día.

CÁNCER

Cuídate de comentarios mal intencionados en tu contra y de bufadas y mentadas de madre pues estarán a la orden del día, hay círculos que no cerraron y que estarán fregando tu presente, en la medida en que no hagas caso a esos comentarios será en la medida en que dejarán de afectarte y perjudicarte. Cuida tus carnes, le estás entrando un shingo a los chescos, las de harina y la comida grasosa, recuerda que tú eres muy de batallar para bajar las carnes, échale fregazos y lograrás tu meta. No pierdas el tiempo, lo que ha de ser será, da el primer paso ve tras ese amor y dile lo que pasa y sientes si él o ella te quieren te aceptarán y no habrá poder humano que se pueda interponer a su felicidad, no pierdas más el tiempo y arriésgate. Ten presente que amistades van y vienen solo las mejores prevalecen, no descuides a tus amistades ni a tu familia por andar con la calentura a flor de piel. Ten cuidado en involucrarte en triángulos amorosos o estarás destinado o destinada a ser quien más salga perdiendo, no caigas en la tentación y aprende a valorarte y darte cuenta de que no naciste para ser el postre ni el segundo plato de nadie sino para tener el mejor lugar en la vida de otra persona.

GÉMINIS

Personas que no te valoren mándalos a la ñonga, necesitas despabilarte, tienes un carácter bien fuerte y a veces las personas batallan muchoi en tolerarte pues un día andas que irradias arcoíris y mariposas de colores y otro día andas que te lleva la que te trajo. Es necesario que pienses bien lo que vas a hacer de hoy en adelante para lograr tus objetivos, llegarán a tu vida personas que te querrán ver destruido y harán todo lo que estén en sus manos par dañarte y hacerte quedar mal. Si tienes pareja ten mucho cuidado con amistades de él o ella pues le están metiendo piedras en el buche en tu contra. Cuida tu manera de actuar con las personas pues puedes lastimar o hacer daño a quien ni la debe ni la teme, no pretendas modificar la esencia de los demás pues te enteras en camisa de once varas y saldrás bien bufado o bufada. Si no tienes pareja, echad@ y metid@ todo el día en casa menos la tendrás necesitas salir a lugares más concurridos de personas a pasarla bien y disfrutar tu edad tengas los años que tengas pues el ambiente que rodea a tu signo tendrá atraer a un nuevo ser a tu vida.

TAURO

Aprende a recibir lo mismo que ofreces porque si te atontas puedes salir perdiendo en varios aspectos de tu vida. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no va aportarte nada más que dolores de cabeza, este primer mes del año que te haya servido para reflexionar sobre tu vida. La distancia será tu mejor aliada par olvidar a un amor del pasado, pero necesitas desaparecer cualquier camino que te conduzca a él o a ella. Viene una fiesta o evento social, ponte modo ligue que hay posibilidades de conocer a alguien, aguas con las infecciones estomacales pues se van a presentar en estos días. Si el amor no ha tocado tu puerta ni te desesperes que si te amas y quieres sabrás darte cuenta de que de amor no se vive, aprende a valorarte y a ver más por ti, una vez que logres amarte y quererte estarás en posibilidades de iniciar un noviazgo con quien menos te imaginas. Aguas con lo que piensas o deseas porque se te puede cumplir, llena tu mente de cosas positivas y deja de quejarte de la vida que tienes o llevas que si es así es porque te han faltado huevos y ovarios para luchar por tus metas. Desencadenar bajas pasiones con una amistad, te la va a querer dejar caer bien feo pues andará como en burr@ en primavera, ten mucho cuidado a quien le aflojas en estos días pues andarás bien fértil y puedes terminar en Barcelona tu o tu pareja.

ARIES

Si han existido problemas familiares por malos entendidos y desacuerdos estás en los mejores días para disculparte, tal vez no fuiste tu él o la culpable, pero a veces es mejor dar el primer paso nosotros pues el orgullo es un arma que suele destruir lo que está a nuestro paso. En la medida en que te atontes seguirán lastimándote mucho, necesitas iniciar ya con un ciclo de renovación en el cual no permitas que otras personas te sigan dañando, es momento de desechar de tu vida eso que no te sirve y solo te pone de malas o te afecta de lo contrario jamás lograrás ser feliz, ten presente que la felicidad es pasajera y no permanente así que aprovecha los momentos felices que no siempre estarán ahí. Ten presente que vida tienes una, no te quedes con ganas de nada y disfrútala al máximo que si no lo haces está terminará con fregarte y amargarte. Aguas con tu ritmo de trabajo, date un descanso y no te estreses, recuerda que el trabajo irá saliendo poco a poco. Si ya te fallaron una, dos, tres, cuatro y no sé cuántas veces más ¿Por qué seguir ahí mendigando cariño, atención y amor? Vienen cambios buenos en tu estado de ánimo iniciarás el mes de febrero con la mejor actitud, aprovéchala de la mejor manera para lograr objetivos y metas.