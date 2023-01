Piden justicia para vendedora de churros muerta por conductor presuntamente alcoholizado

La vida de Ángeles Rodríguez, una vendedora de churros y nieves, se apagó en segundos cuando el auto en que viajaba fue embestido por un conductor en presunto estado de ebriedad, que circulaba a exceso de velocidad y que se pasó la luz roja.

Lo más sorprendente fue que 12 horas después, el hombre, causante de la inesperada tragedia, que había sido detenido por la policía, recuperó su libertad tras pagar una fianza.

“No es justo que lo hayan dejado salir libre, cuando todas las pruebas apuntan hacia su responsabilidad. Esta acción manda el mensaje de que puedes matar a cualquiera, y si pagas, sales libre”, dijo Edgar Rodríguez, el hijo mayor de Ángeles.

“Queremos que caiga todo el peso de la justicia para el conductor que le quitó la vida a mi madre. Él nunca debió subirse a un carro en el estado en que estaban. Si no lo meten a la cárcel y no le dan una larga condena, al rato va hacer lo mismo. Al fin que no hay castigo, o es muy leve. Cinco años de cárcel y vuelve con su familia, mientras que ha roto a la nuestra. Nunca más volveremos a ver a nuestra madre”.

Ángeles Rodríguez junto a sus dos hijas. (Cortesía)

Ángeles tenía 55 años cuando la muerte violenta la sorprendió el domingo 22 de enero cerca de las 5 de la mañana. Ella manejaba rumbo a su segundo trabajo en una casa de convalecencia en Lynwood, California, cuando fue impactada por el lado de la puerta donde ella conducía.

El fatídico desenlace ocurrió en el cruce de la Imperial Highway y Main Street al sur de Los Ángeles. Ángeles falleció en el lugar de los hechos mientras que el conductor que causó el brutal choque salió de su auto lesionado y terminó en el hospital; y aunque le dieron cargos por manejar en estado de ebriedad y homicidio imprudente, salió libre el mismo día tras el pago de una fianza.

Sin embargo, si los resultados de los exámenes de toxicología indican que el causante de la trágica colisión, estaba más intoxicado de lo que se sospecha, los cargos podrían cambiar y ser por asesinato.

Edgar dice que el conductor tiene entre 45 y 50 años.

Ángeles Rodríguez junto a sus cuatro nieto y una de sus hijas. (Cortesía)

Ángeles había nacido en Puebla, México. Hace más de 25 años emigró a Los Ángeles. Le sobreviven su esposo, sus tres hijos mayores, un hombre y dos mujeres, y 4 nietos.

“Mi mamá era sumamente trabajadora. Tenía más de 15 años como vendedora de churros y nieves. Trabajó mucho tiempo en el centro de Los Ángeles. Últimamente iba a vender a las escuelas, pero también trabajaba en una compañía de casas de convalecencia; y tenía un tercer trabajo en la limpieza” .

Edgar describe a su madre como una mujer cariñosa, muy amable y un ejemplo para sus hijos y nietos.

Angeles Rodríguez junto a su esposo y su madre. (Cortesía) Angeles Rodríguez junto a su madre. (Cortesía)

“A pesar de que trabajaba muy duro, 7 días a la semana, nunca se mostraba cansada, siempre andaba alegre y se daba tiempo para estar con nosotros cuando la necesitábamos”.

De acuerdo al mensaje publicado en la cuenta Ángeles Rodriguez en GoFundMe para recaudar fondos para sus funerales, el choque en el que perdió la vida fue una tragedia desafortunada e inesperada.

“Ángeles fue una madre, abuela, esposa, hermana e hija amorosa. Siempre estaba deseosa de ayudar a otros”, escribió la organizadora de la colecta.

Agregaron que siempre recibía a los demás con los brazos abiertos; y pidieron donativos y oraciones por su eterno descanso.

Ángeles Rodríguez en el Carrusel de los Caballitos al lado de una de sus nietas. (Cortesía)

Amigos y familiares no solo abrieron una cuenta en GoFundMe sino que llevaron a cabo una kermés el fin de semana pasado para vender comida, pastelillos y bebidas con la meta de recaudar $20,000 para los gastos funerarios.

“De parte de la familia, realmente apreciamos la ayuda de todos”, publicaron en GoFundMe.

Edgar dijo que Ángeles, su madre era una mujer sana, con una vida por delante que le fue arrebatada por un conductor irresponsable al manejar.

“Mi padre está devastado. Mi mamá y él llevaban más de media vida juntos, y nosotros sus hijos no podemos creerlo. Pensamos que es un sueño, y que ella va a llegar en cualquier momento a la casa”.

Si quieres hacer donativos para apoyar los gastos funerarios de Ángeles, visita la página: https://www.gofundme.com/f/angeles-rodriguez?qid=748b28a2740f2a64bdb7a9483d371b7a