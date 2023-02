Estados Unidos negó la liberación anticipada a Benjamín Arellano Félix, exlíder del Cártel de Tijuana

Tal parece que las autoridades estadounidenses son un verdadero castigo para los narcotraficantes mexicanos, pues mientras Joaquín “El Chapo” Guzmán busca ser repatriado a México, otro capo de la droga intentaba conseguir su liberación anticipada.

Se trata de Benjamín Arellano Félix, exlíder del Cártel de Tijuana y quien por años fue acérrimo enemigo del Chapo. En 2022 pidió a las autoridades estadounidenses reducir su condena de 25 años, y ahora recibió una mala noticia por parte de un juez federal.

Y es que el magistrado Larry Alan Burns, de la Corte Federal del Distrito Sur de California, negó la liberación y justificó esta decisión en los delitos cometidos por el capo.

“Arellano merece el severo castigo impuesto por la Corte”, señaló el juez, al recordar que uno de los dos cargos federales de los que Arellano se declaró culpable alegaba que dirigió personalmente el asesinato de 10 personas entre 1992 y 1997.

Pero eso no es todo, pues también aseguró que en años anteriores habría sentenciado al líder criminal a cadena perpetua si su acuerdo de culpabilidad no hubiera limitado la condena a 25 años, según informó The San Diego Union-Tribune.

“Como líder de la organización durante más de dos décadas, Arellano supervisó una vasta y lucrativa organización de narcotraficantes cuyos miembros se dedicaban a la tortura, el secuestro y el asesinato. Su liderazgo fue despiadado, vicioso e inhumano”, añadió el juez en un escrito de 14 páginas.

Con esta decisión, el narcotraficante sinaloense deberá purgar el resto de su condena en la prisión USP Lee en Jonesville, Virginia, y la cual termina hasta el 28 de abril de 2033.

Benjamín Arellano Félix fue capturado en 2002 en el estado de Puebla. Más tarde, en 2011, fue extraditado a Estados Unidos, país que lo condenó a 25 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas y homicidio.

