Héctor Herrera le manda una indirecta a los aficionados del fútbol mexicano 

Algunos futbolistas mexicanos no se han quedado callado ante las actitudes de los aficionados aztecas. Héctor Herrera dejó el fútbol europeo para marcharse al Houston Dynamo de Estados Unidos. Desde entonces “HH” ha recibido múltiples críticas por esta decisión, un caso muy contrario a lo que le sucedía en Europa.

“Vienes a México a pasear y no te dicen esas cosas, en Porto la gente me decía que me extrañan, igual del Atlético, y en México no tienes esos halagos, tienes menos que en el extranjero, por eso Andrés (Guardado) dice que no ha sido tan valorado. No me duele, la gente puede criticar a quien quiera”, dijo Herrera en conferencia de prensa.

“Después del Mundial estuve 15 días en Madrid y todos me decían Héctor el Atlético no es lo mismo sin ti, te extrañamos".



Respeto para los veteranos de México

Andrés Guardado ha sido otro de los futbolistas que ha manifestado su descontento por el manejo y actitudes dentro del fútbol mexicano. De hecho, recientemente “El Principito” indicó que le gustaría retirarse en el Real Betis, comentario que dejó a un lado sus posibilidades de colgar sus botas en la Liga MX.

“Estoy de acuerdo con Andrés tomando el tema de él porque es el jugador con más partidos en la Selección, tiene cinco Mundiales y yo vi la manera en que los jugadores le hablan, la manera en que la gente del Atlético de Madrid se expresa de él, es un referente del futbol mexicano y no se le da el valor a Andrés o a la gente más veterana en los últimos años Héctor (Moreno), Memo (Ochoa), Andrés y yo somos los más criticados porque somos los más veteranos“, agregó Hector Herrera.

“HH” está en México para afrontar una serie de partidos amistosos de cara al inicio de la temporada de la Major League Soccer. Herrera liderará al Houston Dynamo en un par de partidos ante el Toluca y Pumas de la UNAM. ¡HH EN MÉXICO!



El Houston Dynamo de Héctor Herrera entrena en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, previo a sus encuentros de pretemporada ante América, Tlaxcala y Pumas.



