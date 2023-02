Urgen a gobernador de California a otorgar el perdón a víctima de tráfico humano para evitar su deportación

La Coalición de Mujeres Prisioneras de California (California Coalition for Women Prisoners) lanzó una campaña de envío de correos electrónicos al gobernador Gavin Newsom para pedirle que otorgue el perdón a Marisela Andrade, sobreviviente de tráfico humano y violencia doméstica, quien pelea contra su deportación y por obtener el asilo.

Marisela se encuentra desde diciembre de 2021, bajo resguardo del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en un centro de detención de Aurora, Colorado.

“El perdón del gobernador Newsom es un paso importante para detener la deportación ya que disminuye su prioridad en los procesos”, dijo Pam Fadem, activista y defensora legal desde hace mucho tiempo de la California Coalition for Women Prisoners (CCWP), una organización de la que Marisela es miembro.

Precisó que un indulto significa que el gobernador reconoce su rehabilitación como una buena ciudadana y colaboradora de su comunidad.

“Obtener un perdón puede tomar un año o más. Hay poca transparencia en el proceso, pero cuando el gobernador recibe tantos correos electrónicos en un día, su oficina de Asuntos Legales presta atención”.

Dijo que por esta razón creen que Marisela obtuvo una rápida respuesta en diciembre pasado en su solicitud de perdón, porque dos días después de que la presentó, hicieron una campaña grande de envío de correos electrónicos.

“Como consecuencia Mari recibió una carta de la Junta Estatal de Audiencias para la Libertad Condicional asignándole un número de caso para el perdón, y en la que le informaban que habían iniciado una investigación”.

Marisela Andrade en lucha por un perdón que evite su deportación a México. (Cortesía)

La solicitud del perdón para el gobernador inicia con la petición a la Junta Estatal de Audiencias para la Libertad Condicional.

Junto a la campaña del perdón para Marisela, ella continúa peleando por el asilo bajo la Convención contra la Tortura (CAT), una forma de alivio que solo puede ser garantizada por un juez de migración no por un oficial de asilo.

Fadem recordó que Maricela a principios de enero ganó la apelación con el Buró de Apelaciones de Migración.

Pero dijo que se trata de un triunfo parcial que la llevó de regreso a la corte con la misma jueza de migración Elizabeth McGrail, quien le negó la solicitud de asilo en julio de 2022.

“La apelación le permitirá a Mari presentar más evidencias de amenazas en contra de ella y su familia por parte de su esposo y la red de tráfico humano y de drogas en México”.

Señaló que entre más mensajes reciba en un día el gobernador, mayores probabilidades de que sea revisada la solicitud de Marisela.

Marisela es una inmigrante mexicana, sobreviviente de trata de personas y violencia doméstica sentenciada a cadena perpetua, tras quitarle la vida a su entonces esposo, quien la abusó y violentó por años.

Marisela dedicó sus años en prisión a rehabilitarse y a su sanación así como a ayudar a otros sobrevivientes de trauma. En una entrevista con La Opinión, el año pasado dijo que está profundamente arrepentida por haberle quitado la vida a otra persona y por el hecho de que sus hijos crecieron sin un padre, aún cuando fue un acto de defensa personal.

“Me sentía atrapada, desesperada y que no valía nada. Sentía que no había salida. En ese entonces no sabía cómo lidiar con mis emociones o problemas con mi esposo. Lamento mucho todo el daño que causé. Ahora quiero ayudar a otras personas para que sepan que existe ayuda disponible y que no tienen que cometer un delito para obtenerla”, dijo.

Marisela Andrade lucha por su libertad para reunirse con su familia y evitar ser deportada a México. (Cortesía)

Después de casi 15 años de estar presa, a Marisela, el gobernador Jerry Brown le conmutó su sentencia en 2018 y obtuvo su libertad condicional en 2021.

La CCWP no pudo evitar que Marisela que el Departamento de Prisiones de California (CDCR) la entregara al ICE cuando se vencía la fecha para que obtuviera su libertad, pese a las miles de firmas de apoyo que se enviaron al gobernador Newsom.

“Ha estado en detención de Inmigración durante 14 meses luchando contra la deportación. De regresar a México, Marisela enfrenta cierta violencia y muerte a manos de las redes de tráfico y drogas que abusaron de ella durante 13 años”, dijo Fadem.

Para escibirle al gobernador Newsom en apoyo a Marisela Andrade, pulsa la siguiente liga: (https://www.gov.ca.gov/contact/), enseguida haga clic en: “Have comment: cuando aparezca ‘please choose a subject’ (por favor escoja un tema en español) ponga clemency – pardon (clemencia- person), y posición: pro

Un ejemplo del mensaje que debe poner es:

“Le escribo para apoyar un INDULTO para la señora Marisela Andrade (CDCR#WA7304, A#074-816-783), Caso de Indulto #: 10-22-01019. Marisela se encuentra actualmente en detención migratoria en Aurora, Colorado enfrentando la deportación a México, un país que dejó hace 27 años.

“La señora Andrade enfrenta una posible tortura y muerte a manos de la familia y la red de su antiguo traficante de personas si regresa a México.

“Continuar encarcelando y castigando a la señora Andrade con la deportación y la separación de su familia no nos hace más seguros como estado.

“Le pido respetuosamente que le conceda a la señora Andrade un indulto para evitar su deportación injusta y permitirle permanecer en California con su familia y comunidad”.

Marisela nació en Santiago Ixcuintla en el estado de Nayarit, México. Ya era residente de Estados Unidos y tenía 19 años de edad y tres hijas, cuando fue sentenciada a cadena perpetua.

Como otras inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica con las que la Coalición de Mujeres Prisioneras de California trabaja, enfrentan un doble castigo, primero por el estado, y luego por el ICE, únicamente por su lugar de nacimiento, señaló Fadem.

El año pasado fracasó un intento en la legislatura estatal de California por aprobar el proyecto de ley AB 937, VISION Act de la asambleísta Wendy Carrillo que buscaba evitar que los inmigrantes que terminan sus condenas en las prisiones estatales, no sean entregados al ICE para su detención y posterior deportación.

La medida se atoró en el Senado, pero los líderes proinmigrantes planean retomarla y volverla a presentar en el nuevo año legislativo que comienza en diciembre.

El año pasado fue deportada a México, Gabby Solano, quien fue transferida de la Prisión Estatal de Mujeres a un centro de detención de ICE en Aurora, Colorado. Los activistas proinmigrantes no lograron detener su traslado, ya que ella cansada del maltrato que recibía en detención migratoria, aceptó su deportación.