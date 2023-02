“Me sacaron de onda”: Lupillo Rivera recibe una sorpresa durante concierto en Chiapas| Video

Lupillo Rivera, uno de los artistas más populares de la música regional mexicana, cumplió 51 años el 31 de enero, y su banda le dio una sorpresa. En un concierto en Socoltenango, Chiapas, ‘La Elegida del Rey’ dejó perplejo al cantante al interpretarle ‘Las mañanitas’.

Rivera acababa de hacer entrada al show y arrancó cantando “Eslabón por eslabón”. A los pocos segundos del cantante estar interpretando la rola acompañado por la banda, los músicos se quedaron en silencio haciendo que el “Toro del Corrido” se girara disimuladamente a ver qué pasaba.

Al quedar mirando hacia sus músicos, comenzaron a tocar y cantar ‘Las Mañanitas’ para él. El hermano de la fallecida Jenni Rivera quedó sorprendido por el gesto que le hizo su banda frente a la fanaticada de Socoltenango.

Lupillo no pasó por alto el agasajo y lo publicó en sus redes sociales. En Instagram expresó que quedó totalmente impresionado y agradeció por el bonito detalle que le hicieron sobre la tarima.

“Me sacaron de onda😂 pero muchísimas gracias a mi equipo de trabajo y @laelegidadelrey_oficial” Escribió Rivera al publicar el video.

Asimismo, en otra publicación el ‘Toro del Corrido’ subió un carrusel de imágenes de esa noche y ofreció un agradecimiento a las personas que asistieron a verlo cantar. Según precisó, el concierto fue el primero de los conciertos que ofrecerá en febrero en Chiapas.

“Gracias Socoltenango por recibirnos en la primer fecha de febrero ¡Estamos de regreso en Chiapas!”, dijo Rivera. View this post on Instagram A post shared by Lupillo Rivera (@lupilloriveraofficial)

Su hermano Juan felicitó a Lupillo en su cumpleaños

Juan y Lupillo Rivera llevan tiempo distanciados, pero su hermano igualmente felicitó al ‘Toro del Corrido’ por su aniversario de vida 51.

Desde ‘La Casa de los Famosos’, reality show en el que participa Juan Rivera, le envió a su hermano mayor un emotivo mensaje y cantó ‘Las Mañanitas’ junto a otros integrantes de la casa.

“Las cosas están como están, pero siempre, siempre, carnal. Te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo, feliz cumpleaños número 51 y esta va para ti” Expresó antes de comentar a cantar.

Juan Rivera Felícita a su hermano Lupillo por su cumpleaños pic.twitter.com/Ia0qNIXQps— Lo + viral (@VideosVirales69) January 31, 2023



