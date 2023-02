La Fiscalía pide que Dani Alves siga en prisión por la presunta agresión sexual ante riesgo de fuga

"En el caso Dani Alves se pregunta por qué ella fue al reservado, y en la joven de TikTok por qué ella no denuncia. Pero no se pregunta por qué uno no la dejó salir o por qué el otro le pegó. Siempre, cuestionar a la agredida". Escribo en @elperiodico https://t.co/gKhzGYqCbN