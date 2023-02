Se prepara una cuarta cinta de la saga de terror “I know what you did last summer”

El actor Freddie Prinze Jr. y la actriz Jennifer Love Hewitt están en tratos para protagonizar la cuarta película de la saga de cintas de terror “I know what you did last summer”, que será dirigida por Jennifer Kaytin Robinson.

Ambos tuvieron los roles principales en el primer filme de la serie, estrenado en 1997 y que tuvo éxito a nivel mundial. “I know what you did last summer” trata acerca de cuatro amigos que accidentalmente matan a un pescador y después de un año comienzan a recibir cartas con amenazas de alguien que los vio esa noche. La cinta dio pie a una secuela –“I still know what you did last summer”– en 1998 y posteriormente a una tercera parte, “I’ll always know what you did last summer”, en la que Freddie y Jennifer no participaron.

En las próximas semanas podría darse a conocer la decisión de los actores, quienes así se sumarían al grupo de celebridades como Jamie Lee Curtis y Courteney Cox, quienes en años recientes han regresado a protagonizar nuevas secuelas de películas de terror como “Halloween” y “Scream”.

