Felipe Calderón y Genaro García Luna: El pacto no escrito entre ambos que podría romperse

Durante el juicio que se lleva a cabo en la Corte de Brooklyn en contra de Genaro García Luna, los testigos que subieron al estrado han destapado la red de complicidades del exsecretario de seguridad mexicano y otros funcionarios con el crimen organizado.

Incluso, se ha hablado de supuestos sobornos millonarios a un diario mexicano, y hasta del vínculo del propio expresidente Felipe Calderón con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

Así lo reveló Édgar Veytia, exfiscal general del estado de Nayarit, quien fue sentenciado en 2019 a cumplir con 20 años de prisión por narcotráfico. Durante su testimonio, reveló que en 2011 su jefe, el gobernador del estado de Nayarit, le indicó que Calderón y García Luna le habían dado instrucciones de apoyar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en la guerra contra su rival, Arturo Beltrán Leyva.

Esta acusación generó polémica y revivió las preguntas sobre la relación laboral entre el entonces presidente y su secretario de seguridad. Si bien Calderón ha dicho que desconocía los supuestos vínculos de García Luna con el narcotráfico, también pidió esperar a que termine el juicio para emitir alguna opinión contundente al respecto.

Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) February 7, 2023

Y es que, de acuerdo con el consultor y analista político David Saucedo, aunque ninguno de los dos ha hablado de esta relación personal, Calderón ha dejado ver los constantes respaldos al trabajo de García Luna, a quien respaldó incluso por encima de instituciones como el Ejército o la Marina.

En entrevista con el sitio Expansión Política, Saucedo aseguró que hasta el momento existe una relación de respeto entre Calderón y García Luna, por lo que los dos han evitado cualquier señalamiento directo.

“Ha sido una serie de guiños a la distancia de no delatarse uno al otro, de no acusarse, de no hacer señalamiento. Me parece que están actuando bajo valores entendidos, no acusarse ninguno al otro sobre posibles actos de corrupción y que sean más bien terceros los que hagan estos señalamientos”, comentó.

Sin embargo, el experto consideró que, pese a esta complicidad funcional, en el momento en que alguno de ellos mencione o acuse al otro con presuntos actos de corrupción, se rompería la alianza o pacto no escrito.

“Está la posibilidad latente de que en algún momento (García Luna) pueda romper este pacto de silencio con Calderón al ser declarado culpable por alguno de los delitos que se le acusan, y finalmente comente algo de lo que vivió o las instrucciones que le dio el exmandatario”, agregó Saucedo.

El analista opinó que esto podría verse en la recta final del juicio, y será en ese momento cuando se mostrará si el exsecretario de seguridad decide o no romper con Felipe Calderón, y elige hacerle señalamientos en concreto.

