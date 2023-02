Madonna se pronuncia ante las críticas a su rostro, publicando un largo mensaje en Instagram

Tras recibir críticas en las redes sociales luego de su aparición en la entrega de los premios Grammy debido a que su rostro lucía muy cambiado, Madonna recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un largo mensaje con el que se pronunció al respecto.

Acompañando una serie de videos en los que aparece con otros artistas la reina del pop comentó que originalmente daría el premio al Álbum del Año, pero finalmente optó por presentar la actuación de Sam Smith con Kim Petras: “En vez de centrarme en lo que dije en mi discurso…muchas personas optaron por hablar sólo sobre fotos mías en primer plano, tomadas con una cámara con lente de largo alcance por un fotógrafo de prensa que ¡distorsionaría la cara de cualquiera!”

La artista fue muy clara al comentar que los ataques se centran en exponer su edad: “Una vez más estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras. Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a comenzar a hacerlo. Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros. En palabras de Beyoncé “No me romperán el alma””.

