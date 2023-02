Róver Curiosity de la NASA descubre espectacular meteorito metálico en Marte

El róver Curiosity de la NASA, que explora actualmente la unidad sulfatada del monte Sharp, el pico central del cráter Gale de Marte, se ha topado con otro fascinante descubrimiento: un meteorito metálico.

Aunque no es la primera vez que el vehículo explorador encuentra meteoritos en Marte desde que aterrizó en el cráter Gale en agosto de 2012, este nuevo avistamiento supone un cambio agradable respecto a su paisaje rocoso habitual. En esta ocasión, se trata de un meteorito de compuesto principalmente por hierro y níquel divertidamente nombrado Cacao, que mide unos 30 centímetros de diámetro.

El misterioso objeto, de un precioso tono plateado metálico –destacando visualmente de su entorno de color rojo por los óxidos–, también es liso y redondeado, y como informa Universe Today, las visibles cicatrices y hendiduras de la superficie de Cacao probablemente se formaron al atravesar la atmósfera del planeta, a pesar de la delgada atmósfera del planeta.

No obstante, al principio, y a pesar de los signos visibles, el equipo del róver en la Tierra no estaba seguro de que se tratara de un meteorito.

“La roca frente a la que estamos estacionados es uno de varios bloques de color muy oscuro en esta área que parecen haber venido de otro lugar, y que estamos llamando ‘piedras extrañas’“, escribió Ashley Stroupe, ingeniero de operaciones de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

“Nuestras investigaciones ayudarán a determinar si se trata de un bloque de otro lugar de Marte que simplemente ha sido erosionado de una manera interesante o si es un meteorito”, agregó.

Posteriormente, una investigación más detallada reveló que la roca es, efectivamente, un meteorito. No obstante, aunque es posible que el meteorito haya estado en la superficie de Marte durante mucho tiempo, nadie lo sabe con certeza.

“Roca. Roca. Roca. Roca. Roca. Rock. ¡METEORITO!”, escribió la cuenta oficial del róver en Twitter. “No es raro encontrar meteoritos en Marte, de hecho, ¡yo lo he hecho unas cuantas veces! Pero un cambio de escenario siempre es agradable”.

