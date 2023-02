Salma Hayek bañó su busto con un trago en sesión de fotos para Glamour Magazine

Espectacular es poco. Salma Hayek volvió a dejar a todo el mundo sin aliento al mostrar parte de lo que fue su sesión de fotos para Glamour Magazine en España, Estado Unidos y México. Además de convertirse en la primera invitada del año para la publicación, provocó infartos con su “escote mojado”.

Con un vestido muy vintage y encaramada en una barra, Salma Hayek vertió su trago sobre su busto y puso el Instagram a arder. Esto como parte de las nuevas de ediciones correspondientes a la revista Glamour y de la promoción de su reciente película con Channing Tatum, Magic Mike’s Last Dance. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Justo hace dos días, la mexicana de Hollywood habría mostrado un abreboca de este trabajo donde unos peligrosos escotes estuvieron en primer plano. Hayek, una vez más se reinvidicó como una de las mujeres latinas más bellas y sexy de la industria y una de las más poderosas también. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Tal como contó en una de las publicaciones en Instagram, Salma Hayek hizo tres entrevistas para la misma editorial. Una para cada uno de los siguientes países: España, EE.UU y México. Además, presumió que su equipo de trabajo era de puras mujeres. View this post on Instagram A post shared by Glamour (@glamourmag)

“Estoy muy agradecida a @sambarry y a todo el equipo de @glamourmag por permitirme ser su primera portada global de 2023 para @magicmikemovie. ¡Tres portadas increíbles con Glamour US, @glamourmexico y @glamourspain! Por cierto, todas las portadas y entrevistas son únicas para cada territorio. Como buenas campeonas, ¡lo hicimos todo en un día! ¡Y sí, bailamos mucho!”, sentenció la espectacular intérprete de Frida Khalo. View this post on Instagram A post shared by Glamour (@glamourmag)

Otros de los atuendos que usó la espectacular Salma Hayek fueron un vestido negro, otro blanco nacarado, varios de dos piezas pero siempre predominando los colores planos. El cabello lo llevó en algunos casos corto y suelto y en otros con una ponytail alta y extensiones. View this post on Instagram A post shared by Glamour (@glamourmag)

Tal como le vimos usar en el estreno en Miami de Magic Mike’s Last Dance junto a su co estrella y amigo Channing Tatum. A este estreno, la reina absoluta de las alfombras rojas llegó con un vestido de malla y detalles de flores rojas que dejaron a la vista su lencería negra. No cabe duda que, a sus 56 años, Hayek sigue más espectacular que nunca. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Sigue leyendo:

Salma Hayek comparte fotos que la muestran con Nadia Ferreira y Marc Anthony

Salma Hayek impacta con escotado vestido en la boda de Marc Anthony y hasta Nadia Ferreira reacciona

Salma Hayek enciende el Instagram en bata de baño