Irina Baeva habla sobre la supuesta tercera en discordia, Sara Corrales, en su relación con Gabriel Soto | VIDEO

Irina Baeva salió en defensa de su amor ante las cámaras y por ello busco reafirmar que su relación con Gabriel Soto sigue en pie, incluso con planes de boda. Además de que desestimó las recientes declaraciones de Sara Corrales.

Este es un intento más por convencer a la opinión pública, pues la actriz había salido en un programa de televisión a mostrar una invitación para la boda, con lo que intenta acabar con esos rumores de que la relación entre ambos famosos ya es cosa del pasado.

La protagonista de telenovelas como “Amor dividido” y “Muchacha italiana viene a casarse” ha dicho desde hace tiempo que no hará caso a los rumores y que la relación con Gabriel Soto sigue viento en popa.

Por eso ahora aprovechó que vio cámaras de televisión y se soltó a declarar; pero, eso sí, solo mandó el mensaje que tenía planeado y luego argumentó que ya tenía que irse porque estaba cansada.

¡Irina Baeva enfrenó a la prensa y fue tajante al decir que su relación con Gabriel Soto continúa y que sí habrá boda!

“Entre más dicen, más se me resbala. Yo sé que es parte de nuestra chamba, a lo mejor no precisamente lo más agradable, pero no tengo nada que comentar al respecto, no voy a estar desgastándome y no voy a desgastar energía desmintiendo rumores”, afirmó Irina ante las diferentes preguntas de los medios de comunicación.

“Nosotros siempre les dijimos que estamos bien, no les estoy mintiendo, nunca les dijimos otra cosa”, insistió la actriz.

De manera directa y sin temores, Irina Baeva también atajó las versiones sobre una tercera en discordia llamada Sara Corrales o sobre si ella es violenta con Gabriel Soto.

“Sobre terceras en discordia, eso a las fuentes confiables. No tengo nada más que decir”, afirmó para despedirse de la prensa asegurando que estaba muy cansada por el trabajo. “Les agradezco mucho su interés, su atención, pero maña tengo trabajo super temprano”, dijo para despedirse.

