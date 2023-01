Andrea Legarreta revela que Irina Baeva sigue en plan de casarse con Gabriel Soto ¿obsesión? | VIDEO

Andrea Legarreta disfrutó de un buen rato con la rusa Irina Baeva durante el programa “Hoy”, por lo que pudo conversar con ella sobre su relación con Gabriel Soto, la cual se dice ya terminó desde hace varias semanas.

La conductora del matutino se encontró con la prensa y reveló qué fue lo que le dijo la actriz rusa para acabar con los rumores de la presunta ruptura con el galán de televisión, que supuestamente ya está detrás de una de sus compañeras en un melodrama.

Baeva fue una de las invitadas especiales en la celebración de los 25 años del programa Hoy, por lo que se lució con un coqueto vestido entallado con aberturas.

Legarreta reveló a la prensa mexicana si Irina le había hablado sobre Gabriel Soto, a lo que la conductora reveló que sí y que siguen juntos todavía, pues la actriz que “Amor dividido” aún trae su anillo de compromiso.

La esposa de Erik Rubín indicó que sabe que la pareja tiene planes de irse de viaje, por lo que al parecer todos son rumores, ya que ambos están estables viviendo su historia de amor.

En tanto, al cuestionarle sobre lo que sabe del supuesto romance que Gabriel Soto tiene con Sara Corrales, quien ya convive con sus hijas, Elissa y Alexa, Legarreta indicó que desconoce del tema.

“¿A mí que me preguntas eso?, ¿a mi qué? Yo les deseo que estén bien, de manera individual, que, si están juntos que les vaya increíble, si no también. Las historias a veces terminan y otras empiezan. Yo la vi bien, yo le sentí bien, habló de que aún no eligen fecha de la boda, no habló de una separación”.

ANDREA LEGARRETA