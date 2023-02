Ronny Jackson no quiere que Rihanna amenice el show del Super Bowl por atacar a Trump 

Este jueves el representante Ronny Jackson usó su cuenta de Twitter para pedir que se cancele la participación de la cantante Rihanna en el Super Bowl por los ataques que hizo en contra del exmandatario Donald Trump, así como por los múltiples señalamientos, que según el republicano de Texas, ha hecho sobre los Estados Unidos.

“Rihanna pintó con aerosol “F *** Donald Trump” en un automóvil Cadillac Ranch en Amarillo. Ella ha hecho una carrera de escupir basura degenerada mientras habla mal de Estados Unidos cada vez que tiene la oportunidad. ¿Por qué la NFL está mostrando esta basura? ¡¡Rihanna NO DEBE ser la intérprete de medio tiempo!!”, escribió Jackson.

Rihanna spray painted “F*** Donald Trump” on a car at the Cadillac Ranch in Amarillo. She’s made a career of spewing degenerate filth while badmouthing America every chance she gets. Why is the NFL showcasing this crap? Rihanna SHOULD NOT be the halftime performer!! — Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) February 9, 2023

El mensaje de Jackson provocó la reacción de más de 12 mil personas, muchas de ellas le dieron una respuesta a su pregunta “Pero ella estará y no hay nada que puedas hacer al respecto, excepto llorar en Twitter”. “Supongo que tendrás que lidiar con ella expresando su libertad de expresión”. “Ella hirió sus sentimientos”. “También fue el médico personal del único presidente insurreccional en la historia de Estados Unidos, ¿estás orgulloso de eso?”. “Imagina estar frustrado por Rihanna”. “Oh, vamos. El 72 % de los estadounidenses está de acuerdo con ella. Trump fue el peor presidente de la historia”.

El mensaje de Jackson hacía referencia a unas imágenes que Rihanna publicó en agosto de 2020 en su cuenta de Twitter previo a las elecciones presidenciales que mostraba un grafiti sobre un Cadillac que decía “F*** Trump”.

Las imágenes, que están acompañadas del hashtag #81, también muestran la espalda de una persona pintando el auto, pero hasta ahora se desconoce si se trata de la espalda de la cantante o de otra persona. art.#81days pic.twitter.com/Vx1vjkzezf— Rihanna (@rihanna) August 15, 2020

El republicano también aprovechó para retuitear la polémica foto de Riahanna para lanzarle otro mensaje “pintar ‘F *** Trump’ en Cadillac Ranch no es ‘arte’, @rihanna, es una falta de respeto total a nuestro país. Aquí hay un ‘Pensamiento salvaje’: si quieres salva tu carrera hablando mal de @realDonaldTrump, tal vez ‘trabaja, trabaja, trabaja’ en una nueva estrategia. No voy a volar aquí. ¡Texas es el país de TRUMP!”. Painting “F**k Trump” at Cadillac Ranch isn’t “art,” @rihanna, it’s total disrespect to our country.



Here’s a “Wild Thought”: if you want to save your career by badmouthing @realDonaldTrump, maybe “work work work” on a new strategy. Not going to fly here. Texas is TRUMP country! https://t.co/MUIMWvtegS— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) August 15, 2020

Pese a la petición del republicano, los organizadores del evento no han cancelado la participación de Rihanna durante el encuentro entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.