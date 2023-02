Satélite secreto ruso se rompe en órbita y deja un rastro de escombros en el espacio

El misterioso satélite ruso de propósito desconocido Cosmos 2499 se partió en órbita a principios del mes pasado, dejando un rastro de basura espacial potencialmente peligrosa a su paso, según los Guardianes de la Fuerza Espacial estadounidense.

En un reciente tuit, la Fuerza Espacial dijo que actualmente están rastreando 85 piezas individuales de escombros a una altitud de 1.169 km. Del mismo modo, afirmó que la ruptura se produjo el 4 de enero de 2023 y que aún se desconoce el motivo de la desintegración.

A esta gran altitud, los restos tardarán décadas en salir de órbita y quemarse en la atmósfera terrestre, y su presencia en una región cada vez más concurrida de la órbita terrestre.

#18SDS has confirmed the breakup of COSMOS 2499 (#39765, 2014-028E) – occurred Jan 4, 2023 at appx 0357 UTC. Tracking 85 associated pieces at est 1169 km altitude – analysis ongoing. #spacedebris #space @SpaceTrackOrg @US_SpaceCom @ussfspoc

— 18th Space Defense Squadron (@18thSDS) February 7, 2023