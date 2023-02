Senador Padilla presenta medida para dar acceso a un abogado a los detenidos al entrar a EE UU

El senador de California, Alex Padilla, presidente del subcomité judicial en migración, ciudadanía y seguridad fronteriza en el Senado presentó el Acta de Acceso a un Abogado para asegurar que los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y otros que sean detenidos por más de una hora en los puertos de entrada, incluyendo los aeropuertos por parte de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tengan derecho a representación legal.

La congresista de Washington, Pramila Jayapa presentó una legislación paralela a esta medida en la Cámara de Representantes.

El Acta de Acceso a un Abogado fue presentada originalmente en 2017 en respuesta a la prohibición musulmana de la Administración Trump, que dio como resultado que muchos individuos fueron detenidos en aeropuertos y con la negativa a una llamada telefónica para contactar a un abogado o miembros de la familia.

La medida fue apoyada por la Casa Blanca y aprobada por la Cámara de Representantes.

“No podemos negar un abogado a quienes tienen el derecho legal de estar en Estados Unidos, pero son detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”, dijo el senador Padilla.

Agregó que el acceso a un abogado asegurará que existan vallas de contención en vigor para prevenir que la CBP niegue a quienes están bajo su custodia una llamada a un abogado o a una persona de confianza.

“La urgente necesidad de mi Ley de Acceso a Asesoramiento se mostró plenamente durante los crueles cuatro años en los que la Administración Trump despojó descuidadamente los derechos civiles básicos y las libertades civiles de las personas únicamente por el color de su piel, su religión, el idioma que hablan, o su país de origen”, dijo la congresista Jayapal.

“Si bien estoy agradecida de asociarme con la administración actual para eliminar las piezas más racistas y xenófobas de la política de inmigración de la administración Trump, debemos aprobar una legislación como mi Ley de Acceso a Abogados para garantizar que ningún futuro presidente pueda actuar de nuevo con tanto odio”.

Durante la Administración Trump, la prohibición musulmana, hizo que las personas fueran presionadas a firmar documentos para hacerlos renunciar a su estatus legal. En muchos casos, no tuvieron oportunidad de ver a un abogado o llamar a alguien para asesoría legal.

Desde entonces, se han dado numerosos casos de personas en California y en todo el país a las que se les ha negado el acceso a un abogado mientras han estado detenidas durante largos períodos a pesar de tener visas válidas.

Qué haría el Acceso al Abogado:

Exige al Departamento de Seguridad Nacional que se asegure que las personas con documentos de viaje válidos que se presenten en la frontera, aeropuertos u otros puntos de interacción puedan comunicarse con abogados u otras partes interesadas si están sujetos a una inspección prolongada por parte de CBP.

Permite al abogado o a la parte interesada la capacidad de abogar en nombre de la persona proporcionando información o documentación en apoyo del detenido.

Anula cualquier esfuerzo de CBP para persuadir a alguien a renunciar a su estatus legal si a esa persona se le ha negado el acceso a un abogado.

¿Cuál es el beneficio para los latinos?

Jorge Mario Cabrera, representante de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que tomando en cuenta que la frontera con México, al sur de California es ya una de las más transitadas del mundo, consideran que esta medida ayudaría a un incontable número de viajeros latinos que se han encontrado en situaciones de detención errónea por la patrulla fronteriza por el simple hecho de ser latinos.

“La provisión o disponibilidad de consejería legal a los afectados podría servir de prevención para que los oficiales en los puertos fronterizos apliquen la ley de manera justa, equitativa, y sin arrebatos con todo viajero; o que se atengan a las consecuencias”.

¿Qué organizaciones respaldan esta legislación?

America’s Voice; American Immigration Lawyers Association; American Muslim Empowerment Network (AMEN); Amnesty International USA; Asian American Scholar Forum; Asian Americans Advancing Justice | AAJC; Asian Pacific Institute on Gender-Based Violence; Center for Gender & Refugee Studies; Church World Service; Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA); Community Change Action; Council on American-Islamic Relations (CAIR); FIRM Action; HIAS; Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights; Immigration Equality Action Fund; Japanese American Citizens League; Kids in Need of Defense; National Asian Pacific American Bar Association (NAPABA); National Iranian American Council Action; National Partnership for New Americans; Northwest Immigrant Rights Project; Sikh American Legal Defense and Education Fund (SALDEF); Southeast Asia Resource Action Center; y UnidosUS.