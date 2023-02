Ángela Aguilar y Gussy Lau reaccionan al mismo tiempo a famosa canción ¿reconciliación?

Ángela Aguilar y Gussy Lau vuelven a ser noticia después de que se toparan casualmente en redes sociales. Y es que la famosa canción de la menor de la familia Aguilar “Qué Agonía” fue la encargada de unirlos.

Después de que la colaboración entre Yuridia y Ángela Aguilar saliera a la luz, hubo decenas de personas que quisieron probar cómo suena la melodía con su voz, una de ella es Yaharitza Martínez, vocalista del grupo Yaharitza y su Esencia, la joven subió un video a sus redes sociales en donde acompañada de su guitarra muestra su gran talento con el popular sencillo.

“Creo que les gustó como quedó esta canción”, escribió la estrella en la descripción de su video y rápidamente las reacciones no se hicieron esperar, y en los comentarios hubo dos personas muy importantes que aplaudieron la versión de la talentosa cantante, se trata de Gussy Lau y Ángela Aguilar.

Instagram de Yaharitza Martínez

Los autores dieron a conocer su opinión sobre el video de Yaharitza Martínez, aunque no escribieron un mensaje muy amplio, solo reaccionaron con algunos emoticones con los que hacen referencia a que les gustó mucho la forma en la que desarrolló el performance que presentó par sus fanáticos en Instagram.

“Qué agonía” es una canción que forma parte del primer disco de regional mexicano de la cantante Yuridia, para esta melodía comparte micrófono con Ángela Aguilar, quien además es una de las compositoras de la letra junto a su padre Pepe Aguilar y a su presunta expareja Gussy Lau.

El proyecto musical cuenta con más de 163 millones de reproducciones en YouTube, mientras que en Spotify ha sido escuchada más de 106 millones de veces, altas cifras que comprueban el éxito de las voces que la cantan, tanto como de la inspiración de donde salieron tan bellas frases, rimas y oraciones.

El escándalo de Ángela Aguilar y Gussy Lau

Fue en abril del 2021 cuando la red se llenó de las capturas de un video en el que aparecían el compositor Gussy Lau junto a la “princesa del regional mexicano” en lo que parecía un beso.

La pareja se vio envuelta en un escándalo, pues las fotografías se filtraron desde las redes sociales del sinaloense sin el consentimiento de los involucrados. Ante los ataques y señalamientos Ángela Aguilar salió en su defensa y expresó que merecía respeto.

Además pidió que el tema no se tocara y que solo se enfocaría en su carrera como cantante, después de eso los jóvenes ya no volvieron a estar juntos, pero los unen todas las canciones que compusieron, algunas de estas son: “Se disfrazó” y “Ahí donde me ven” que forman parte del disco “Mexicana Enamorada” de la hija de Pepe Aguilar.

También te puede interesar: