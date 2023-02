El síntoma que una mujer sana de 24 años ignoró y la llevó a tener un paro cardíaco

La joven Brittany Williams tenía apenas 24 años cuando estaba cenando en un restaurante de Times Square cuando su corazón se detuvo y perdió el conocimiento.

Según la reseña de Today.com, la mujer aparentaba estar sana y en forma. Corría todos los días, comía bien y tenía una buena figura.

“Mi mamá y mi papá miraron y pensaron que estaba teniendo una convulsión (…) Mis ojos se pusieron en blanco en la parte posterior de mi cabeza, simplemente me derrumbé y no respondí”, declaró.

Casualmente en el momento del accidente, dos extraños en el restaurante, ambos médicos, pudieron administrar RCP durante ocho minutos hasta que llegó el personal de emergencia.

Aunque ella no tenía antecedentes de problemas cardíacos y parecía bastante saludable, días antes, el lado izquierdo de su cuerpo se entumeció y sintió un hormigueo, de la nada.

“Me senté y pensé, ‘Oh no, esto no se siente bien. Esto no es lo que siento en el día a día’”, dijo.

Síndrome de QT prolongado

La curiosidad llevó a Williams a buscar en Google sus síntomas y vio aparecer tres problemas de salud fatales: accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y paro cardíaco.

Aunque en ese momento alertó a su jefe, este no mostró preocupación y días después fue el suceso en el restaurante, donde ella fue hospitalizada en coma médico.

A la joven se le diagnosticó síndrome de QT prolongado, una afección de salud que provoca latidos cardíacos acelerados e irregulares, según Mayo Clinic.

Este síndrome a menudo no se diagnostica porque las personas con las condiciones desarrollan síntomas, que pueden ser tan graves como desmayos repentinos, convulsiones o incluso la muerte, con el tiempo

Luego de superarlo, Williams tuvo que implantarse un desfibrilador para frustrar futuros episodios de latidos cardíacos irregulares.

Se sabe que el paro cardíaco es la pérdida abrupta de toda la actividad cardíaca debido a un ritmo cardíaco irregular que hace que la respiración se detenga y que la persona pierda el conocimiento.

Los síntomas que conducen a un paro cardíaco pueden incluir:

Molestias en el pecho

Dificultad para respirar

Debilidad

Palpitaciones cardíacas junto con colapso repentino

Falta de pulso

Pérdida del conocimiento

Falta de respiración

Healthline.com explica que el hormigueo o entumecimiento inexplicable en el lado izquierdo del cuerpo es motivo para buscar atención médica.

