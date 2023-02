Apuestas curiosas para el Super Bowl LVII: desde el número de canciones de Rihanna hasta la duración del himno

Faltan tan solo horas para el evento deportivo más importante de los Estados Unidos y parte del mundo, el Super Bowl LVII. Los Philadelphias Eagles y los Kansas City Chiefs se darán cita en el majestuoso State Farm Stadium en Glendale, Arizona, buscando quedarse con el trofeo Vince Lombardi.

El furor antes del gran partido es tal que desde las entradas, ya en reventa, hasta las apuestas se han ido a las nubes. Precisamente de este último punto, las casas de apuestas han abierto y recibido diferentes, curiosas y extrañas jugadas.

Entre las registradas está el número de canciones que podría interpretar Rihanna. La artista de 34 años estará a cargo del popular -y acosado por las grandes empresas- show del medio tiempo y su repertorio está en las jugadas, inclusive cuál será la primera canción en el repertorio.

Algunos medios filtraron el que sería el repertorio de Rihanna. Además que tendrá una duración de 13 minutos, la exitosa cantante de Barbados hará un repaso por todos sus éxitos, incluyendo algunas colaboraciones: Love on the brain, This is what you came for, Umbrella, Diamonds, Don’t stop the music, Where have you been, Work (con Drake), Can’t remember to forget you (con Shakira), Love the way you lie y The Monster (con Eminem).

En las apuestas también está involucrado el himno nacional. Entre las jugadas está si la canción patria de los Estados Unidos tendrá una duración superior a los 2 minutos y 5 segundos (-138) o si quien lo interprete tarda menos (+100), el doble de la puesta inicial.

De los volados propuestos en las casas de apuestas también está si hay un corte eléctrico en el State Farm Stadium, como sucedió en el Super Bowl XLVII de 2013 realizado en el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans, Luisiana. Durante más de 30 minutos el recinto se quedó a oscuras cuando se jugaba el tercer cuarto del partido entre Baltimore Ravens y San Francisco 49ers.

Los apostadores también jugaron sobre el color de la bebida refrescante con que será bañado el entrenador de la franquicia ganadora del Super Bowl. Entre las opciones están naranja (+300), amarillo, lima, verde (+350), azul (+350), rojo (+350), transparente (+450), morado (+750).

Lo cierto es que está toda la carne en el asador para que Eagles y Chiefs dejen todo esta noche en una final inédita de la NFL.

