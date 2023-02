Bárbara de Regil muestra las estrías de sus senos y comparte poderoso mensaje: “No te definen”

El éxito de Bárabara de Regil no se limita únicamente a su talento como actriz llegando a participar en series como ‘Rosario Tijeras’ y recientemente protagonizando la telenovela ‘Cabo’, producida por TelevisaUnivisión, pues de la misma forma se ha convertido en una de las famosas más populares dentro de las redes sociales gracias a las atrevidas publicaciones en las que, sin pudor alguno, muestra su musculoso cuerpo con el mínimo de prendas.

Y es que, ya sea desde la playa o en medio de sus exigentes entrenamientos, cualquier momento es perfecto para lucirse ante millones de seguidores, quienes incluso la consideran todo un ejemplo a seguir por su estilo de vida, constancia, disciplina y amor por el mundo fitness que promueve.

Pero fue precisamente en una de sus más recientes publicaciones en las historias de Instagram donde lanzó un poderoso mensaje de amor propio en el que, al igual que en otras ocasiones, mostró algunas de sus más grandes inseguridades, pues fue en octubre de 2022 cuando reveló que un miedo que la persiguió durante varios años era mostrar sus pies, de los cuales se avergonzaba y trataba de ocultar cuando posaba para sus fotografías.

En esta ocasión, la estrella de cine y televisión dejó a un lado los estereotipos para lucir las estrías que adornan la piel de sus senos, por lo que, además de animar a las seguidoras que le piden consejos, pidió normalizar estas marcas que surgen todo el tiempo y que son completamente normales.

“Aprendí que soy lo único que tengo, y quiero salvar” y “Mírame a mí hermana y me siento la más guapa. Un par de estrías no te definen. No definen el mujerón que eres”, fueron solo algunos mensajes que compartió.

Al mismo tiempo en que muestra las estrías de sus senos, Bárabara de Regil expuso lo orgullosa que está de sus logros y la mujer en la que se ha convertido a sus 35 años.

“¿Sabes qué? Me siento mejor que nunca desde hace como unos 7 años… libre, sin miedo, en paz conmigo. Amo mi vida, amo lo que tengo, lo que soy, mis perritos, mi familia, mi trabajo. Me siento orgullosa de todo lo que he construido”, señaló.

Bárabra de Regil se muestra orgullosa de su cuerpo. / Foto: Historias de Instragram @barbaraderegil

Cabe señalar que esta no es la única vez que ha dejado ver las estrías de su cuerpo, un ejemplo de ello fue la publicación realizada en septiembre de 2021 cuando la prima de Marco Antonio Regil habló abiertamente sobre la importancia de amar el cuerpo y aceptarnos tal cual somos.

Mostrando las cicatrices de sus caderas confesó que ya no tiene miedo de mostrarse al natural: “¿Te cuento algo? Antes nunca hubiera subido mis estrías así… pero ¿saben qué? esta soy yo, me acepto y me amo. Qué bonita soy desde que acepto y amo que tengo estrías en las pompis”, escribió al pie de una serie de imágenes en las que de paso terminó modelando su curvilínea silueta.

