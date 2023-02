Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 13 al 19 de febrero 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 13 al 19 de febrero del 2023.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana no esperes a que todo se arregle por arte de magia, no, las cosa no son así, tienes que accionarte, hacer un plan, salir de esa zona cómoda en donde te has instalado, llegó el momento de ponerte manos a la obra y no seguir perdiendo el tiempo, la vida, las oportunidades se van. Estos días con muy buenos para poner orden y claridad a tus ideas, para hacer una depuración profunda de todas esas emociones que no te permiten realmente ser feliz, no desaproveches esta energía y úsala a tu favor, tiempo de limpieza. En el amor cuida esas actitudes negativas y derrotistas con las que te estas expresando, puede ser que tu pareja ya no esté dispuesta, dispuesto, a seguir sobre llevando estas emociones tuyas y ponga la relación en pausa o de plano la termine. Esta jornada no gastes de más, tienes que hacer un análisis de tus gastos y plantearte una nueva manera de administrar tu dinero.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

No presiones a nadie, ni nada, estarás sumamente ansioso, con la energía desbordada, pero tienes que entender que no todos van al mismo ritmo, si no entiendes esto lo que lograras es frustración y enojo que solo lastimara a tu cuerpo físico, mental y emocional, trata de encontrar un punto de equilibrio que te permita entender el ritmo de los demás. Toda la energía con la que andarás esta semana puede servirte para por fin retomar actividad física, el ejercicio que dejaste en el pasado puede servirte muchísimo para desahogar toda esa vitalidad con la que te moverás esta semana. En el trabajo el rendimiento será más que adecuado, terminaras pendientes y gracias esa vitalidad que te acompaña adelantaras deberes. Pueden llegar ofrecimientos para moverte a un nuevo empleo, analiza bien antes de aceptar no hagas nada precipitadamente, quizá las responsabilidades nuevas no sean algo que te guste hacer. En el amor tienes la energía suficiente para cumplir con cada una de las cosas a las que te comprometiste, y con eso reivindicarte de viejos problemas, de pasados malentendidos.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Tienes que volver a sentir toda esa libertad que te caracteriza, no puedes seguir en esa emoción de timidez, no, llegó la hora de decir lo que sientes, de hacer lo que deseas, de realizar esos sueños que tienes y esta semana te da la oportunidad de comenzar a hacerlos realidad. Estos días todo lo que comiences se potencializa y tiene un crecimiento seguro y positivo, siembra, planta cada idea, sueño, proyecto verás que pronto todo se materializa, es tiempo de recuperar la fe en ti. Esta jornada es perfecta para retomar estudios o comenzar estudios, ya no lo pienses más y has lo que tengas que hacer para aprender algo nuevo que sabes te hará la vida más feliz y plena. En la salud todo lo que te molestaba o dolía se esfuma, por ti podrás estar tranquilo, tranquila, con respecto a tu cuerpo físico. Un amigo cercano puede ayudarte a aclarar alguna duda con respecto a alguno de tus planes, no dudes en pedir su ayuda, que te la dará con mucho gusto.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Es tiempo de poner límites, has dejado que abusen se tus buenas intenciones, de tu buen corazón y no, es momento de aprender a decir que no, es momento de que los que están cerca de ti entiendan que tú también tienes tus propias cosas que hacer y resolver. Esta jornada es perfecta para trabajar en nuevos proyectos, planes, tendrás el tiempo y la mente clara para comenzar a escribir, y darte cuenta de esos detalles que otras veces no has visto, así que no dejes para otros días lo que puedes hacer hoy. En lo que se refiere a la economía todo mejora notablemente, llega un dinero inesperado que te hará tener un respiro en algunos pagos atrasados. Estos días ten cuidado con no meterte en chismes, es preferible que te retires de conversaciones o reuniones en donde todo se torne en hablar mal de alguien, a tu no te toca a ti no te va y puedes salir mal parado, parada.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Una semana se mucho pero gratificante trabajo. Seguirás esforzándote y poniendo mucho de tu energía en cada plan y proyecto que tienes por delante, pero cada minuto valdrá la pena pues el éxito está a la vuelta de la esquina. Esta jornada es importante no descuides a quien ha estado a tu lado apoyándote en este camino profesional, tu equipo, tus jefes, porque de ellos puedes necesitar un empujón más. En lo que se refiera a las finanzas por fin un respiro, lo que has hecho en días pasados con respecto al administración de tu economía ha sido un éxito así que no dejes de hacer lo que estás haciendo que pronto el dinero te va a rendir aún más. Viajes en puerta, sí, más viajes que pueden ser de trabajo o placer, pero que te darán igual grandes momentos y alegrías. En lo que respecta al amor esta semana puede ser que aparezca como por arte de magia esa persona que te complemente, estate abierto, abierta, a esa nueva y gran posibilidad.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Cuida tus reacciones, cuida de no perder el equilibrio pueden pasar momentos o personas que te hagas perder el piso, pero mantén la calma porque después será difícil volver a encontrar ese balance que tanto te ha costado y por el mucho te has esforzado. Solamente recuerda que todo lo que pase es siempre por un bien mayor. Esta semana puede haber altercados con familia cercana, no intervengas, deja que las aguas vuelvan a tomar su cauce y se calmen. En el trabajo puedes sentir que algo no avanza como te lo habías imaginado, pero paciencia que todo mejorara al finalizar la semana y podrás poner orden en todo lo laboral. En el amor esta semana solo puedes recibir apoyo incondicional de tu pareja, agradécelo.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Grandes progresos en todo lo que tiene que ver con el trabajo y el dinero. Por fin el camino se abre y se quitan esos obstáculos que no te habían dejado avanzar al ritmo que tanto querías, así que aprovecha el momento y no dejes que ya nada se interponga entre tú y tu crecimiento profesional. Esta jornada al igual del crecimiento profesional habrá crecimiento económico el cual puedes estar seguro, segura, durara por mucho tiempo, es buen momento para hacer buen uso de esta buena racha económica, invierte, ahorra, piensa en el futuro. Todo lo que tiene que ver con la salud comienza a estabilizarse, comenzaras a sentir un gran alivio en tu cuerpo físico, pero también en las emociones.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

La confianza que proyectas es la misma que tendrán en ti jefes, socios, familia, pareja. No desaproveches este brillo y plantea en el trabajo tus nuevos proyectos, tus nuevas expectativas y comenzar a tener platicas de hasta donde quieres llegar en ese lugar, también es una buena jornada para comenzar a emprender, ser tu propio jefe, tener tu propio negocio. Que no se te olvide que las palabras y los pensamientos tienen poder. En el amor estas dispuesto, dispuesta, a dar el siguiente paso, ya no querrás esperar más y le metes velocidad a esos planes que en algún momento hicieron. Buena jornada para comenzar a buscar un nuevo hogar, para comenzar a planear mudanzas.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Las cosas se hacen de inmediato, no las pospongas, no acumules, ya antes acumulaste cosas, y ahora querrás acumular pendientes, pero lo único que lograras es seguir en el desgaste físico y mental, esta semana te toca entender que es momento de volver al orden, que es tiempo de cambiar esas emociones a su lado positivo, pero que también es tiempo de pedir ayuda pues tu solo, sola, no has podido, la soberbia déjala de lado y busca quien te pueda guiar para volver a encontrar el equilibrio. Esta jornada será de grandes enseñanzas, se humilde, esto hará que de nuevo sientas ligereza en el ambiente, ligereza en tu ser interno. Pide perdón a tu pareja si es necesario, expresa cuanto amas y cuanto quieres seguir ahí, esto será otro peso menos a todo lo que ya te agobia. Semana para comenzar a cuidar la salud emocional y mental.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Nuevos comienzos. Semana de grandes oportunidades laborales, es momento de empezar a tocar puertas, de abrirte camino a otros logros, a otro tipo de crecimiento profesional. Serán días en donde todo lo que hagas desde lo laboral hasta lo amoroso estará protegido por una energía divina, así que sin ningún temor ni inseguridad has lo tuyo. Te recuperas de enfermedades, la vitalidad vuelve a tu cuerpo físico, la voluntad de seguir sano sana, se vuelve a instalar en ti. Los enemigos se alejan y vuelves a sentir calma y paz en tu camino, todo lo que hablaron o te hicieron es neutralizado por la energía divina que te protege. En el amor, habrá grandes avances, pero para que este movimiento llegue a donde verdaderamente quieres necesitas retomar los detalles con tu pareja.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Esta semana es ideal para cualquier trámite legal, todo lo que comiences en estos días, será en tu beneficio, así que no esperes más, deja ya la decidía y ve a comenzar el papeleo. Has trabajado mucho y sembrado muchas semillas esperando con paciencia cual de todas ellas te dará frutos, bueno, pues tu paciencia estos días será recompensada, empezarás a recibir la cosecha de tu arduo trabajo, comparte, disfruta, pero sobre todo guarda para que siga creciendo, no te vaya a ganar el entusiasmo por ver mucho y despilfarres. Son días muy importantes en el ámbito familiar querido Perro, te piden perdón por malentendidos del pasado, acepta la disculpa y vuelve a unir a la familia. En el amor notarás un cambio profundo en el comportamiento de tu pareja y esto te hará feliz, por fin el equilibrio regresa a su vida y todo vuelve a marchar en paz.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Es un gran momento para entender la posición que tomo esa persona de tu familia con respecto a las decisiones que se han tomado en el circulo doméstico, te pondrás en sus zapatos y entenderás su molestia, así que apóyalo, apóyala al final de la semana todo se arreglará y será un buen acuerdo para todos los involucrados. Puedes tener una gran oportunidad en lo que se refiere a admitirte en un lugar, nuevo empleo, club, escuela etc. la vibración que te acompaña esta semana te quita cualquier obstáculo del camino y te abre todas las posibilidades a finalizar la semana con todo resuelto, con todo despejado para que camines tranquilo, tranquila a donde necesites llegar. Pon atención a los sentimientos de esa persona que no se separa de ti y te ayuda sin dudarlo jamás, puedes estar generando falsas esperanza y acabar lastimando sin intención. No olives cumplir la promesa que le hiciste a un hijo, no lo decepciones una vez más, por estar inmerso en el trabajo.