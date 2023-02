VIDEO: México lamenta la muerte de “Proteo” el perro rescatista que buscaba a víctimas del terremoto en Turquía

Elementos del Ejército, la Marina y la Cruz Roja Mexicana rindieron homenaje a Proteo, un perro pastor alemán que realizaba tareas de búsqueda y rescate de personas afectadas por los devastadores terremotos del pasado 6 de febrero en Turquía.

“Hoy nos reunimos para dar agradecimiento a Proteo, un perro de servicio en búsqueda de rescate del Ejército mexicano que por desgracia falleció en esta misión. Estamos conscientes de todo su esfuerzo y de todo su sacrificio y queremos agradecerle con esta breve ceremonia sus servicios”, señaló un elemento del Ejército Mexicano durante una ceremonia y pase de lista de los nombres de los caninos en Turquía.

Ceremonia en honor a Proteo, compañero fallecido en cumplimiento de su misión de rescate en Turquía pic.twitter.com/Zxy7xVWs0N — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 12, 2023

Así fue la ceremonia de despedida de Proteo, el perro de las Fuerzas Armadas Mexicanas que murió en Turquía. Un héroe de cuatro patas. Sin duda, el mejor amigo del hombre. https://t.co/N1RaUVU8ZY pic.twitter.com/xvS2cGuCfY — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 12, 2023

La noticia del fallecimiento del pastor alemán fue dada a conocer por el Ejército Mexicano a través de sus redes sociales la madrugada de este domingo 12 de febrero.

“Cumpliste tu misión como integrante de la Delegación Mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía. ¡Gracias por tu heroica labor!”, se lee en la esquela publicada en Twitter.

Proteo formaba parte de un equipo de 10 perros rescatistas que fueron enviados a Turquía para las labores de rescate: Tardio, Kiara, Teología, Timba, Barato, Territorio, Balanceo, Bureta, Biósfera y el ahora fallecido Proteo.

▶️ Desde Adıyaman, el DG @baguilarc y el capitán Segura de la Marina reportan los resultados, hasta hoy, del trabajo realizado por el equipo mexicano de rescate, compuesto por SEDENA, SEMAR, Cruz Roja Mexicana y SRE.



¡México solidario con el pueblo de Türkiye!

🇲🇽🤝🇹🇷 pic.twitter.com/fWf8VdOQPy — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 11, 2023

Su entrenador, un elemento del Ejército Mexicano de apellido Villeda, agradeció a Proteo por haberlo llevado a Turquía.

“Siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído (a Turquía). Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando”, fueron sus palabras en un emotivo mensaje. 🐶😢 ¡Adiós a un héroe! Muere #Proteo, el, perrito rescatista mexicano que fue a Turquía 📲 Únete a nuestro GRUPO de TELEGRAM https://t.co/ngoeu4nTRH pic.twitter.com/nivtwGtFxk— El Gráfico (@elgmx) February 12, 2023

Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, también lamentó la muerte de Proteo al señalar que puso en alto el nombre del país.

“Lamento el sensible deceso de Proteo, integrante del equipo de rescate de la SEDENA en Turquía. Puso en alto el nombre de México y de nuestro pueblo”, escribió el canciller mexicano. Lamento el sensible deceso de Proteo , integrante del equipo de rescate de la SEDENA en Turquía . Puso en alto el nombre de México y de nuestro pueblo. pic.twitter.com/3uvaRTrCqy— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 12, 2023

Quien también se sumó a las condolencias fue la Senadora y exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien destacó el rescate de Proteo de dos personas antes de morir.

“Proteo, perrito rescatista de la @SEDENAmx, falleció en cumplimiento de su deber. Previamente rescató a dos personas con vida. Un héroe al que no olvidaremos”, comentó en redes sociales.

Proteo, perrito rescatista de la @SEDENAmx, falleció en cumplimiento de su deber.Previamente rescató a dos personas con vida.



Un héroe al que no olvidaremos 🕊 https://t.co/5mfEQPQDqc— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) February 12, 2023

Debido a que al momento de dar a conocer la noticia del fallecimiento no se dieron a conocer mayores detalles sobre las causas del deceso del canino, algunos usuarios de redes sociales exigieron a las autoridades mexicanas informar sobre el motivo que provocó su muerte además de otorgar mejores equipos para ellos, situación que generó un intenso debate entre los usuarios de la red social Twitter.

“Exigimos saber qué le pasó!! Si estaba enfermo o era grande no debió ir, o si le pasó algún accidente por falta de protección? Qué pasó?”, comentó la usuaria @tovarinha en Twitter en la publicación de la esquela de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA.

“Hermana nadie tiene la obligación de decir con detalles que sucedió, están de luto es doloroso, no mames. Si te importa más saber cómo fue entonces revisa tu empatía porque está llena de morbo”, respondió la usuaria @gabyldguevara.

“La T4 es descuidada, indolente y desidiosa. Les quitaron a los pobres perritos sus equipos de protección reglamentarios y los arriesgan, amén de que recortaron el presupuesto para alimentarlos bien”, escribió otra usuaria @gabitaSep67 también en Twitter.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió a Adiyaman, al sur de Turquía, una misión de rescate integrada por 93 integrantes del Ejército Mexicano y la Marina, la Cruz Roja Mexicana y más de una decena de perros rescatistas (10 del ejército y 6 de la Cruz Roja Mexicana). Imágenes del rescate de una pequeñita de 8 años por parte de equipos locales y el enviado por la Secretaria de Marina en Turquía pic.twitter.com/bEh98MZ4Vq— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 11, 2023 #ÚltimaHora #EjércitoMexicano #rescata con vida a una persona en #Turquía. ¡La esperanza siempre está presente! #SEDENAPresente #MexicoPresente. Persona fue rescatada entre las ruinas del #sismo en #Turquía. Hay #esperanza. #FuerzaTurquía.#SismoTurquía #RescatePersona 🇲🇽🇹🇷 pic.twitter.com/6js2dzmdHF— @SEDENAmx (@SEDENAmx) February 9, 2023 La #DelegaciónMexicana de búsqueda y rescate sigue presente en #Turquía; una de nuestras misiones es proporcionar primeros auxilios a los heridos encontrados en los escombros.

Nos esforzamos minuto a minuto, dejando todo en el campo de batalla para salvar vidas.#FuerzaTurquía pic.twitter.com/LgWQH4Zt29— @SEDENAmx (@SEDENAmx) February 10, 2023

