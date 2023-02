Advierten sobre el peligro de la desinformación en la salud pública

La desinformación viral sobre las vacunas de covid-19 y algunos otros temas de salud pública y el medio ambiente es contagiosa y peligrosa porque se propagan como un virus y llevan a la gente a tomar decisiones pobres que ponen su salud en riesgo.

Durante la videoconferencia: Actualización sobre la desinformación en torno a covid-19, clichés y narrativas sobre las vacunas y refuerzos, organizado por Ethnic Media Services, Cameron Hickey, presidente de la Conferencia Nacional sobre Ciudadanía (NCoC) y experto en desinformación y su impacto en la democracia, compartió los últimos hallazgos en el monitoreo de los medios sobre covid-19, las vacunas y refuerzos, y los problemas de salud pública relacionados.

Hickey dijo que todos entendemos que la mala información viral es contagiosa y peligrosa.

“En algunos casos, es tan problemática como algunos de los virus actuales que se están extendiendo y eso puede instigar a la gente a tomar decisiones pobres que pueden poner su salud en riesgo”.

De hecho, señaló que cuando la pandemia emergió en 2020, la Organización Mundial de la Salud hizo notar que estábamos experimentando un esparcimiento masivo de desinformación.

“Rumores, mentiras y malentendidos similares a los virus, porque son contagiosos ya que pasan de una persona a otra, evolucionan y mutan”.

Dijo que es realmente importante encararlos para mitigar su impacto.

“Algunas veces llamamos a estos mensajes, desinformación, rumores y conspiraciones. Aún el discurso de odio es problemático y las noticias basura que no son totalmente falsas, pero no son saludables”.

Destacó que cualquiera de estas formas son engañosas y es necesario atenderlas.

“Hay muchas noticias que se difunden en las redes sociales provenientes de personas influyentes, incluso a veces de funcionarios públicos que están diseñadas para asustar o enojar, y que cambies tu comportamiento”.

Dijo que sembrar miedo es una táctica que con frecuencia se usa para amplificar los mitos y la desinformación.

“Las teorías de la conspiración vienen en muchas formas. También vemos cosas mundanas a las que les falta contexto. Puede ser información que en apariencia es técnicamente cierta, pero cuando la compartimos sin el contenido adecuado puede ser increíblemente confusa”.

Citó como ejemplo cuando se compartan investigaciones que no provienen de fuentes de autoridad confiables, o mensajes de odio que difunde estereotipos.

“Alguna de la desinformación viene en forma de falacias lógicas, cosas que no pueden probarse que son falsas, pero que no son necesariamente verdades”.

Dijo que un buen ejemplo es cuando comparas cosas y asumes que son ciertas porque son similares.

“Algo que vemos a menudo y que es particularmente importante en el mundo siempre cambiante de la información de salud pública, es cuando se difunde una investigación de varios años atrás que podría haber sido cierta, pero hoy, puede que ya no”.

Desinformación sobre covid

Señaló que un tema que está reapareciendo es cuando una celebridad o un personaje presenta una muerte súbita, el argumento es que se debe a la vacuna de covid-19, a sus efectos a largo plazo, que tienen como fin la despoblación.

“No hay una evidencia de eso. No obstante, debido a que personas de alto perfil han muerto recientemente, la gente se apega a este nuevo tipo de mitos e información errónea”.

Dijo que otro tema clave es que hay un exceso de muertes que son el resultado de las vacunas contra el covid-19 cuando no hay evidencia para vincular esas dos cosas.

Sin embargo, el exceso de muertes es algo a lo que las personas ansiosas por las vacunas de covid-19 se aferran y lo utilizan como una forma de amplificar sus preocupaciones.

Dijo que lo que saben es que desde que la pandemia comenzó, mucha gente pospuso el cuidado de salud, y la gente está muriendo de condiciones que no fueron diagnosticadas y tratadas en ese tiempo.

Otro tema particularmente en las comunidades de habla china, es la falsa idea de que la vacuna contiene ingredientes dañinos, y que se deben eliminar del cuerpo usando hierbas y suplementos como el aceite de serpiente y jugos desintoxicantes, entre otros.

“No harán nada para desintoxicar el cuerpo de las cosas a las que hacen referencia, porque esas cosas no están realmente en las vacunas en primer lugar.”

Señaló que otro asunto que se está usando como un arma para decir que el Movimiento Verde se está extralimitando, son las acciones que se están tomando en algunas ciudades para que todo esté a tu alcance a pie o en bicicleta en 15 minutos

“Les preocupa y los comparan con las órdenes de confinamiento que se dieron por covid-19 que según ellos no fueran para detener la propagación de la pandemia, sino para controlar nuestras vidas”.

Así que dijo que el concepto de ciudades de 15 minutos, emerge como una nueva táctica para infundir miedo y decir cuál es la próxima cosa horrible que nos van a hacer cuando lo único que buscan es reducir el impacto del cambio climático.

Sobre el tema en relación a las investigaciones recientes que indican que los contaminantes que dispersan las estufas de gas natural, causan 12% de los casos de asma infantil, lo que han llevado a que algunos municipios limiten la instalaciones de gas natural en las residencias, señaló que ha dado como resultado un movimiento político de la derecha sobre la extralimitación ecológica y el temor a una prohibición federal de las estufas de gas que las haga ilegales.

Sobre la influenza aviar dijo que ha habido mucha desinformación, incluso amplificada por una cobertura legítima de noticias en forma de opinión, al grado que un titular del New York Times” aseguraba que una pandemia aún más mortal podría estar aquí pronto.

“La influenza aviar es una enfermedad considerablemente más difícil de infectar a los humanos. No significa que no sea algo por lo que no debamos preocuparnos, pero hoy en día tiene un nivel de riesgo más bajo”.