EE.UU. dice desconocer el origen de los objetos voladores derribados

El Departamento de Defensa de Estados Unidos desconoce de momento el origen de los tres artefactos derribados en los últimos tres días en EE.UU. y Canadá y no puede confirmar aún si son de China como lo era el globo espía abatido el 4 de febrero, según trascendió.

En una comparecencia de prensa telefónica, la subsecretaria de Defensa y de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., Melissa Dalton, dijo que tanto el artefacto derribado esta tarde sobre el Lago Hurón, en Michigan, como los dos anteriores en Canadá y en Alaska, fueron abatidos “por precaución”, y recalcó que “no ha habido daños colaterales en ninguna de las operaciones de la última semana”.

The Defense Department doesn’t know what the additional objects are yet, but they approached sensitive military sites and posed a potential threat to commercial aviation, according to defense official Melissa Dalton https://t.co/aFLVDhAyjE pic.twitter.com/oaIjYKAMaB

— Bloomberg (@business) February 13, 2023