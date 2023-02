Las mejores freidoras de aire de 2023

Modelos de Dash, Gourmia, Instant Vortex y otras marcas compiten por los primeros lugares en las calificaciones de Consumer Reports

De izquierda a derecha: Wolfgang Puck 9.7QT Air Fryer, Williams Sonoma Open Kitchen Digital Air Fryer y Dash Digital Tasti Crisp 2.6 Quart Air Fryer.

By Tanya A. Christian

¿Papas fritas crujientes sin todo el exceso de aceite? Esa es la promesa dorada de las freidoras de aire, y podría explicar por qué, en los EE. UU., la demanda de estos electrodomésticos continúa creciendo año tras año. De hecho, se prevé que el mercado de freidoras de aire tenga un valor de $ 1.9 mil millones para 2033, según Future Market Insights, un ejemplo de qué tan de populares se han vuelto estas freidoras.

A pesar de su nombre, las freidoras de aire no fríen alimentos en absoluto. En realidad, son pequeños hornos de convección. Un ventilador hace circular aire caliente para cocinar rápidamente los alimentos en la canasta o bandeja desde afuera hacia adentro. A primera vista, estas cocinas de mesa pueden parecer que se limitan a botanas como papas fritas, alitas de pollo, nuggets de pollo o bocados de pizza. Pero puedes usar una freidora de aire para cocinar muchos de los alimentos que normalmente pondrías al horno o en el fuego de la cocina.

Entonces, ¿vale la pena reservar un espacio en el mostrador de tu cocina para estas freidoras? En el laboratorio de Consumer Reports, nuestros probadores analizaron más de 50 modelos para llegar a lo que puedes ver actualmente en nuestras calificaciones de freidoras de aire. Nuestro último lote contó con seis modelos muy populares, incluida una freidora de aire recomendada, la Dreo Air Fryer Pro Max. (Los otros no alcanzan el nivel de los mejores que hemos probado). En general, nuestros ingenieros de laboratorio encuentran que estos pequeños electrodomésticos de cocina son bastante capaces de producir alimentos bien cocinados. “Incluso cuando mantuvimos constantes los tiempos de cocción y las temperaturas, los resultados fueron muy similares, sin diferencias perceptibles en el sabor”, dijo Larry Ciufo, el ingeniero que supervisa las pruebas de las freidoras.

Pero nadie se dejó engañar pensando que la comida estaba frita. “Puedes notar la diferencia”, afirma Ciufo. Los alimentos fritos al aire, por supuesto, carecen de ese rico sabor a grasa frita.

Si no te importa eso, y simplemente esperas cocinar (o recalentar) la comida rápidamente entonces vale la pena tener en cuenta las freidoras de aire. Mientras tratas de decidir qué es lo mejor para ti, puedes considerar cuánto espacio tienes para ella y cuánta comida quieres cocinar a la vez. Las freidoras de aire en el mercado hoy en día vienen en una multitud de tamaños. Los que están actualmente en nuestras calificaciones van desde 1.3 a 8.9 cuartos. Pero como descubrieron nuestros evaluadores, la capacidad real suele ser menor de lo que se afirma. (Si el tamaño es tu consideración principal, echa un vistazo a nuestras recomendaciones para las mejores freidoras de aire pequeñas y las mejores freidoras de aire grandes).

Dejando de lado el tamaño, “la diferencia real entre las freidoras de aire se reduce a la conveniencia, por lo que organizamos nuestras pruebas en torno a eso”, dice Ciufo. Para recomendar las mejores freidoras de aire, él y su equipo evalúan la capacidad, la facilidad de lectura y uso de los controles, los niveles de ruido y la cantidad de esfuerzo necesario para limpiar cada modelo.

Para obtener más información sobre cómo comprar una freidora, consulta nuestra guía de compra de freidoras de aire. Para saber más sobre lo que estas cocinas son capaces de preparar, consulta nuestro análisis sobre cómo aprovechar al máximo una freidora de aire, y completa esta información con consejos de cocina. También tenemos sugerencias sobre cómo usar una freidora de aire para dar vida a las sobras y elegir accesorios para freidoras de aire. Los miembros de CR tienen el beneficio adicional de explorar nuestras calificaciones integrales de freidoras de aire, donde puede filtrar según el precio, el tamaño y otros criterios. A continuación, se muestra un resumen de las siete mejores freidoras de aire de las pruebas de CR, enumeradas alfabéticamente.

Cosori Dual Blaze 6.8-Quart Smart Air Fryer

Opinión de CR: La Cosori Dual Blaze es cara, pero creemos que vale la pena destacarla dada su gran capacidad medida (4.7 cuartos), su integración con el teléfono inteligente y su sólido rendimiento general en todas las áreas que probamos. El exterior monolítico puede no ser del gusto de todos, pero con algunos rincones y grietas en su diseño exterior, esta máquina es fácil de limpiar. También viene con una garantía de 2 años, un año más que muchas garantías de freidoras de aire.

Dash Digital Tasti-Crisp Air Fryer 2.6 Quart

Opinión de CR: La Dash Digital Tasti Crisp es pequeña pero poderosa. Con una capacidad medida de 1.9 cuartos y un tamaño total de menos de un pie cuadrado, este modelo de 6 libras es una de las freidoras de aire más compactas de nuestras calificaciones. Aún así, se encuentra entre las mejores. Obtiene altas puntuaciones por sus controles y facilidad de limpieza y sobresale en nuestra prueba de ruido. Tiene una garantía de 1 año, que es típica para la mayoría de los modelos.

Gourmia GAF686 Digital

Opinión de CR: Una de las freidoras de aire de gran capacidad más livianas que recomendamos, la Gourmia GAF686 Digital, tiene un desempeño superior en las pruebas de freidoras de aire de CR. Aunque su capacidad medida es de 4.3 cuartos, su tamaño total es equivalente a algunos modelos de menor capacidad. Además de destacarse por sus controles fáciles de usar, es una gran elección debido a sus niveles de ruido relativamente bajos y su facilidad de limpieza. Viene con una garantía de 1 año.

Instant Vortex Plus 6-Quart Air Fryer with ClearCook and OdorErase

Opinión de CR: Esta freidora de aire Instant Vortex Plus de 6 cuartos tiene una ventana de cocción transparente, lo que facilita el control de los alimentos sin tener que sacar la canasta. A pesar de su nombre, la capacidad medida del modelo es de 5.2 cuartos. Obtiene una calificación de primer nivel por sus controles y viene con programas de cocción personalizables y una pantalla digital. Además de ser fácil de usar, esta freidora apta para lavavajillas también muestra un gran rendimiento en nuestras pruebas de ruido y limpieza.

T-Fal Easy Fry XXL Air Fryer & Grill

Opinión de CR: Si estás buscando una freidora de aire silenciosa y de gran capacidad, la freidora y parrilla de aire T-Fal Easy Fry XXL puede ser la opción para ti. Si bien la freidora tiene una capacidad declarada de 5.9 cuartos, los evaluadores encontraron que su capacidad real es de 5.4 cuartos, que aún son considerables. Sus controles intuitivos y el bajo ruido de funcionamiento hacen que sea fácil de usar y no tenga problema para limpiar. Y una función de precalentamiento, un recordatorio de volteo y apagado automático se suman a sus atributos favorables. Viene con una garantía de 1 año.

Williams Sonoma Open Kitchen Digital Air Fryer

Opinión de CR: La freidora de aire digital de cocina abierta Williams Sonoma, una exclusiva de Williams Sonoma, tiene un exterior de acero inoxidable cepillado. El tamaño de la cesta interior mide 3.6 cuartos. Obtiene solo una puntuación media por sus controles, pero supera la prueba de ruido. También es bastante fácil de limpiar. Este modelo está diseñado con una pantalla digital y configuraciones programadas. Como la mayoría de los modelos que probamos, este viene con una garantía de 1 año.

Wolfgang Puck 9.7QT Air Fryer Stainless Steel, Large Single Basket Design

Opinión de CR: Si estás tratando de freír alitas de pollo al aire para muchas personas, la freidora de aire Wolfgang Puck 9.7QT es una de las más grandes que encontramos. Como la mayoría de las freidoras de aire, su capacidad medida es significativamente menor que la afirmada. Lo medimos en 8.2 cuartos, que todavía es considerable. Más allá de eso, la máquina se desempeñó bien en nuestras pruebas de limpieza y ruido, y sus diales son fáciles de leer y maniobrar. Pero prepárate para hacer algunos ajustes cuando modifiques la temperatura. Cuando configuramos la máquina a 350°F, midió solo 284°F.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.