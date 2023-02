Presentan proyecto de ley para prevenir actos de odio contra pasajeros del transporte público

El senador de Irvine, Dave Min y la organización Stop AAPI Hate presentaron un proyecto de ley para obligar a que los 10 principales sistemas de transporte público en California recolecten información sobre los incidentes y delitos de odio así como el acoso que se registran contra los pasajeros. Esto incluye a Los Ángeles, el área de la Bahía de San Francisco y Sacramento

Esta medida es parte de una amplia campaña en todo el estado para atender el aumento de los crímenes de odio en especial contra la comunidad asiáticoamericana, ya que muchas personas se sienten particularmente inseguras en el transporte público sobre todo los adultos mayores.

“Ningún californiano debería sentirse inseguro al viajar de un lugar a otro. Punto”, dijo Min.

Y señaló que a medida que reconstruimos y reimaginamos un mundo postpandémico, mejorar el transporte público debería encabezar nuestra lista de prioridades.

Por lo tanto, dijo que le enorgullece presentar este proyecto de ley en alianza con Stop AAPI Hate para finalmente abordar los problemas sistémicos de seguridad que han afectado a nuestros sistemas de transporte público durante demasiado tiempo.

“La mayoría de las mujeres, ancianos, LGBTQ+ y californianos discapacitados experimentan acoso callejero o algo peor mientras usan el transporte público. Hemos escuchado muchos reportes de personas atacadas, retadas y golpeadas. Es hora de dar un paso adelante y brindar a los proveedores de transporte público las herramientas necesarias para mantener seguros a todos los pasajeros”.

La medida SB 434 denominada “Transporte Público para Todos: Mejorando la Seguridad y Aumentando la Cantidad de Pasajeros”, busca con estas estadísticas, dar un primer paso para mejorar la seguridad del pasajero, atender el acoso callejero en el transporte público y hacer que los californianos regresen a usar el transporte público.

Min dijo que espera que este proyecto de ley proporcione estadísticas que revelen tendencias como quiénes tienden más a ser blanco de ataques en el transporte y dónde ocurre con más frecuencia.

“Por ahora no tenemos idea de qué tan frecuente ocurre, que tipos de acoso se presentan, cuáles se dan más que otros”.

La legislación propuesta se basa en el proyecto de ley Aumento de la Seguridad para los Pasajeros del Transporte Público, que se promulgó en septiembre pasado y que autoriza la creación de una herramienta de encuesta comunitaria para que los operadores de tránsito de California la utilicen como base para crear soluciones de seguridad basadas en datos.

La SB 434 daría voz a los millones de pasajeros del transporte público en todo el estado de California que no pueden usar libremente el transporte público sin temer por su seguridad.

Al mismo tiempo, ofrece un salvavidas a las asediadas agencias de transporte público de California, que continúan luchando con un nivel récord muy bajo en el número de pasajeros.

Se estima que con datos cualitativos y cuantitativos sobre el estado del acoso en el transporte público, las agencias pueden crear estrategias de seguridad basadas en datos que ayuden a las mujeres y las niñas, las personas de color y otros grupos específicos a sentirse tranquilos, utilizando los sistemas de transporte más grandes de California.

El acoso callejero es un problema grave para los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico en California y en todo el país.

Un informe de Stop AAPI Hate muestra que de los 11,500 incidentes de odio reportados durante 2021 y 2022, el 67% de los cometidos contra la comunidad AAPI involucraron acoso, como discurso de odio verbal o escrito o gestos inapropiados.

Cabe decir que el 10% se suscitaron en el transporte colectivo.

También afecta de manera desproporcionada a otras comunidades subrepresentadas, incluidas mujeres y niñas, personas de color y miembros de las comunidades discapacitadas y LGBTQ+, lo que hace que millones de personas se sientan inseguras en las mismas comunidades donde viven, trabajan y juegan.

“Debemos reconocer los efectos dañinos del acoso callejero y tratarlo como un problema de salud pública porque afecta la salud y el bienestar de muchas personas, especialmente las mujeres”, dijo Cynthia Choi, cofundadora de Stop AAPI Hate y codirectora ejecutiva de la organización Chinese for Affirmative Action.

“Nuestro proyecto de ley envía un fuerte mensaje de que no tenemos que aceptar el acoso callejero como una experiencia inevitable. Hay mucha gente de nuestra comunidad que no tienen un auto y dependen del transporte público para sus mandados y visitas al doctor, por lo que es crítico para las agencias de transporte que comprendan la experiencia de sus pasajeros”.

Y subrayó que lo que hace esta iniciativa de ley es dar voz a los usuarios del transporte público sobre todo a aquellos impactados por el acoso.

Destacó que existen soluciones efectivas y preventivas y necesitan que los funcionarios electos las prioricen y las implementen.

“Agradecemos al Senador Min y a otros socios que se unieron a nosotros para pedir a las agencias públicas que tomen medidas concretas para comprender y abordar este problema generalizado”.

El nuevo proyecto de ley es parte de la campaña No Place For Hate California (No hay lugar para el odio en California), que representa un esfuerzo continuo y amplio para girar la carga del acoso lejos de las personas objetivo y hacia las agencias públicas.

En 2022, el Senador Dave Min y el Caucus Legislativo API de California se unieron a Stop AAPI Hate y a una coalición diversa, que incluye a más de 80 organizaciones comunitarias, para pedir al estado de California que aborde el odio y el acoso donde más ocurre.

“Este último proyecto de ley es un paso importante en nuestra lucha por comunidades más seguras y equitativas para todos”, agregó Choi.

“Esperamos continuar nuestro trabajo con una variedad de aliados en todo el país para garantizar que los espacios públicos, incluido el transporte público, sean seguros y accesibles para todos”.

Si esta medida es hecha ley por el gobernador Gavin Newsom este año, entrará en vigor el 2024.