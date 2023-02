El FBI registró la Universidad de Delaware en busca de documentos clasificados de Biden

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) buscó en la Universidad de Delaware en las últimas semanas documentos clasificados como parte de su investigación sobre el posible mal manejo de registros gubernamentales confidenciales por parte del presidente Joe Biden.

La búsqueda, reportada por primera vez por CNN, fue confirmada a The Associated Press por una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a discutirlo públicamente y habló bajo condición de anonimato. La persona no dijo si se encontró algo.

La universidad es el alma mater de Biden. En 2011, Biden donó a la escuela sus registros de sus 36 años de servicio en el Senado de los Estados Unidos. Los documentos llegaron el 6 de junio de 2012, según la universidad, que publicó fotos de las cajas numeradas descargadas en la universidad junto con globos azules y dorados.

Según los términos del obsequio de Biden, los registros permanecerán sellados hasta dos años después de que se retire de la vida pública.

Los registros del Senado de Biden no estarían cubiertos por la ley de registros presidenciales, aunque aún se aplicarían las prohibiciones sobre el mal manejo de información clasificada.

Las búsquedas en la Universidad de Delaware son el movimiento más reciente de los investigadores para localizar documentos clasificados previamente desconocidos.

Los agentes del FBI han registrado las dos casas de Biden en Wilmington y Rehoboth Beach, Delaware, así como la oficina en Washington del Penn Biden Center.

El FBI encontró documentos clasificados en la casa de Biden en Wilmington y también tomó algunos materiales de su tiempo en el Senado de ese lugar, así como en la oficina del Penn Biden Center.

