Polémica dijo presente en la Europa League: Barcelona y Manchester United empatan 2-2 en el Camp Nou

Con unos primeros 45 minutos peleados, en donde el FC Barcelona y el Manchester United disputaron con todo el balón, y donde los arqueros de cada equipo, Ter Stegen y David De Gea, respectivamente, como figura, los goles se hicieron esperar hasta que llegaron al segundo tiempo para así configurar el marcador final 2-2.

El primero que hizo presente en el encuentro fue gracias a Marcos Alonso, elemento blaugrana que conectó el envío desde el tiro de esquina para así mover el marcador al minuto 50 del partido disputado en el Camp Nou.

Sin embargo, la alegría duro poco para los locales, pues Fred mandó un atrevido pase a Marcus Rashford, quien dentro del área lanzó un remate de primer toque preciso para así anotar el 1-1 a tan solo dos minutos del primer tanto del juego. ¡Goooooooool del Manchester United! 🔥



Rashford aparece y de inmediato lo empata para el United. 😱@FCBarcelona_es 1-1 @ManUtd_Es#UEL | #TuEuropaLeague | #Barcelona | #ManchesterUnited



— TUDN USA (@TUDNUSA) February 16, 2023

Con esto en mente, el Manchester United no soltó el pie del acelerador y obligó al Barcelona a defenderse con todo, algo que generó que Jules Koundé desviara el balón dentro del área y al cambiar su trayectoria enviara el balón al fondo de las redes propias. Un gol muy desafortunado en propia puerta que colocó al equipo de Inglaterra 1-2 arriba al 59. ¡Gooooooool del Manchester United! 🔥



Koundé anota en propia puerta y el United le da la vuelta en el Camp Nou. 😱@FCBarcelona_es 1-2 @ManUtd_Es#UEL | #TuEuropaLeague | #Barcelona | #ManchesterUnited



— TUDN USA (@TUDNUSA) February 16, 2023

No obstante, el equipo local no bajó los brazos y mediante a una gran jugada de Raphinha alcanzó el empate al 76. El brasileño recibió un pase brillante para enganchar y luego lanzar un preciso disparo hizo pasar el balón por la esquina inferior izquierda del arco defendido por el español. ¡Gooooooooooool del Barcelona! 🔥



Raphinha mete un centro violento que no toca nadie y empata todo. 👀🔥@FCBarcelona_es 2-2 @ManUtd_Es#UEL | #TuEuropaLeague | #Barcelona | #ManchesterUnited



— TUDN USA (@TUDNUSA) February 16, 2023

Polémica arbitral dijo presente en el Camp Nou

Como era de esperarse, la polémica arbitral dijo presente en el Manchester United vs Barcelona, pues al 84 el balón impactó en la mano de un jugador del equipo de Premier. Sin embargo, el árbitro italiano Mariani decidió no ir al VAR para chequear dicha jugada. Posteriormente, tras una falta fuera del área, Barcelona atacó y terminó estampando el balón al poste. ¡Locura en el Camp Nou!



No se marca penal por una mano y en la siguiente jugada se salva el United. 😱@FCBarcelona_es 2-2 @ManUtd_Es#UEL | #TuEuropaLeague | #Barcelona | #ManchesterUnited



— TUDN USA (@TUDNUSA) February 16, 2023

