Las principales razones para comprar un humidificador de vapor frío

Son más seguros para los niños y las mascotas. Y proporcionan otros beneficios.

La mayoría de los humidificadores que aparecen en las clasificaciones de Consumer Reports son modelos de vapor frío

Los humidificadores de vapor frío son la elección de la mayoría de los estadounidenses que buscan mejorar la resequedad en su casa. Estas máquinas dominan el mercado porque plantean menos riesgos de seguridad que los humidificadores de vapor caliente, también conocidos como vaporizadores.

A diferencia de los humidificadores de vapor caliente, las versiones de vapor frío añaden humedad al aire interior sin hervir agua ni producir vapor. Ya que no se calientan ni queman, los humidificadores de vapor frío son el único tipo de humidificador que recomiendan los pediatras para los hogares con bebés y niños pequeños.

“También son la mejor opción para hogares con mascotas propensas a investigar aparatos misteriosos”, dice Misha Kollontai, que dirige las pruebas de humidificadores en Consumer Reports. Traducción: salvarán la nariz de tu querida mascota.

Lee más sobre las ventajas de los humidificadores de vapor frío a continuación, y conoce los mejores modelos de vapor frío entre cada uno de los tamaños de humidificadores que prueba Consumer Reports. Para ver los resultados de las pruebas y más opciones, los miembros de CR pueden consultar nuestras calificaciones para humidificadores, que incluyen unidades que van desde el tamaño personal hasta consolas que pueden humidificar 1,000 pies cuadrados o más.

Más razones para usar un humidificador de vapor frío

Los humidificadores de vapor frío son beneficiosos incluso en las casas donde no hay mascotas curiosas ni niños pequeños. A continuación, encontrarás por qué destacan sobre otros tipos.

Eficiencia energética: los modelos de vapor frío consumen mucho menos energía que los modelos de vapor caliente. La razón es que funcionan sin hervir el agua, lo que requiere una buena cantidad de electricidad, dice Kollontai. Dependiendo del estilo de la unidad, un humidificador de vapor frío utiliza uno de dos mecanismos para añadir humedad al aire.

Los humidificadores evaporativos de vapor frío utilizan un ventilador para soplar aire a través de una mecha húmeda; el aire se enfría al recoger la humedad de la mecha. Periódicamente, tendrás que cambiar el filtro o la mecha, que pueden costar entre $10 y $20.

Los modelos ultrasónicos de vapor frío (la mayoría de las unidades evaluadas por CR) utilizan pequeños diafragmas vibratorios llamados nebulizadores para crear el vapor. Las unidades ultrasónicas suelen ser menos ruidosas que los modelos por evaporación porque no tienen ventilador. Pero su vapor puede dejar un polvo blanco, pequeñas partículas de precipitado mineral, en las superficies. (Para evitar ese polvo, puedes utilizar agua filtrada o destilada en lugar de agua del grifo).

Ayuda para la congestión nasal: el vapor frío puede ayudar a reducir la inflamación de las fosas nasales, facilitando la respiración, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Por el contrario, el vapor caliente puede hacer que se hinchen las fosas nasales, dificultando la respiración, otra razón por la que la FDA no recomienda su uso cuando hay bebés con tos y resfriados en casa.

Comodidad en lugares pequeños: en nuestras clasificaciones de humidificadores pequeños, los modelos de vapor frío se consideraron más cómodos en conjunto que las unidades pequeñas de vapor caliente, más conocidas como vaporizadores, debido a su facilidad de uso. Varias unidades pequeñas de vapor frío de nuestras clasificaciones tienen humidostatos (humidistats), que apagan la unidad cuando el aire alcanza un nivel de humedad establecido; ninguno de los vaporizadores pequeños de nuestras clasificaciones tiene esa característica. Los vaporizadores pequeños no suelen tener ni siquiera un interruptor de encendido; empiezan a funcionar cuando los enchufas a una toma de corriente. (Sin embargo, se apagan automáticamente cuando el depósito está vacío).

Más opciones de compra: los modelos de vapor frío representan una mayor parte del mercado de humidificadores portátiles que otros tipos, dice Marion Wilson-Spencer, analista de mercado que cubre los humidificadores para Consumer Reports. En las calificaciones de CR, puedes encontrar humidificadores de vapor frío de todos los tamaños que probamos, incluidos modelos de viaje, unidades para habitaciones pequeñas, medianas y grandes, y consolas para habitaciones muy grandes de 1,000 pies cuadrados o más. En nuestras calificaciones, no encontrarás unidades de vapor caliente en tamaños de viaje o consola; tampoco encontrarás unidades de doble vaporización en tamaños pequeño, mediano o de viaje.

Cuando un modelo de vapor frío no es ventajoso

Uno de los aspectos en los que los humidificadores de vapor frío no tienen ninguna ventaja es en lo bien que cumplen su función básica: añadir humedad al aire. “Las unidades de vapor frío y caliente son igual de eficaces para humidificar”, afirma Kollontai.

Tampoco se puede generalizar sobre qué tipo es más fácil de limpiar. “Depende en gran medida del diseño”, afirma Kollontai. En cualquier caso, es fundamental limpiar los componentes con regularidad para evitar la proliferación de esporas de moho y otras sustancias nocivas que pueden provocar enfermedades. Consulta las instrucciones del fabricante para la limpieza, así como los consejos de Consumer Reports sobre esta tarea clave.

Cuando elegir un humidificador de vapor caliente o de doble vaporización

La principal razón para utilizar un humidificador de vapor caliente es el ruido. Los modelos de vapor caliente suelen ser más silenciosos porque no necesitan ventilador, nebulizador ni diafragma vibratorio para mover la humedad en el aire. “El vapor escapa de forma natural del depósito”, afirma Kollontai.

Para obtener lo mejor de ambos modelos, considera la posibilidad de comprar una versión de doble vaporización, que te permite elegir entre vapor frío y caliente. Hay 9 unidades de doble vaporización en las calificaciones de CR, todas ellas pensadas para habitaciones grandes de 500 a 999 pies cuadrados. De las 9 unidades, 5 tienen una puntuación global muy buena. “Un modelo de doble vaporización te permite aprovechar el relajante vapor caliente solo cuando realmente crees que la necesitas, y aprovechar el ahorro de energía del vapor frío en caso contrario”, dice Kollontai.

Si tienes niños o mascotas, evita las unidades de doble vaporización, ya que un giro involuntario del dial o la pulsación de un botón puede activar el vapor caliente.

Los mejores deshumidificadores de las pruebas de CR

Elige el tamaño que más se aproxime a los metros cuadrados del espacio que deseas humidificar.

Tamaño personal o para viajar (Hasta 25 pies cuadrados)

Lasko UH150

Habitación pequeña: (de 26 a 299 pies cuadrados)

Babymoov Hygro (+)

Habitación mediana: (de 300 a 499 pies cuadrados)

Honeywell HUL430B

Habitación grande: (de 500 a 999 pies cuadrados)

Everlasting Comfort Ultrasonic

Tipo consola: (de 1000 o más pies cuadrados)

Essick MA1201

