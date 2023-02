Lisa Guerrero, premiada reportera de noticias, detalla en entrevista el aborto espontáneo que sufrió en plena transmisión de un juego de la NFL

Exclusiva

La periodista Lisa Guerrero presentó recientemente su libro autobiográfico “Guerrero: My Path to Being Brave” (Guerrero: mi camino a ser valiente), en el cual la mujer nacida en Chicago pero de sangre chilena relata su complicada ruta para llegar a convertirse en una premiada reportera de investigación que ha obtenido decenas de reconocimientos en los Estados Unidos.

Lisa Guerrero ha sido una personalidad de los medios de comunicación por décadas, sobre todo por su carrera en el programa sindicado Inside Edition, y el lanzamiento del libro la ha vuelto a poner en las noticias. Pero hace alrededor de 20 años ella se deprimió, sufrió mucho e incluso pensó en quitarse la vida, como se lee en el libro publicado por Hachette Books.

Guerrero detalló esos tiempos en una charla con La Opinión subrayando que sus duras revelaciones tienen como intención ayudar a que otras mujeres jóvenes, sobre todo latinas, no cometan los mismos errores que ella.

La portada del libro de Lisa Guerrero. /Hachette Books

Especialmente dramático fue lo que le sucedió a Guerrero durante 2003. Ese año ella trabajó como la reportera de cancha de los partidos de lunes por la noche (Monday Night Football) de la NFL para la cadena ABC, esto luego de haber sido reportera y conductora de deportes en compañías del sur de California por alrededor de una década.

“Fui objeto de muchas críticas injustas, y creo que muchas fueron motivadas racialmente”, acusa Guerrero, quien recuerda que incluso antes de hacer su debut ya existía mucho rechazo hacia ella. Cabe mencionar que además de haber sido periodista deportiva, ya había sido actriz, modelo y hasta porrista de la NFL con los Rams.

“Yo creo que llamarme Guerrero y tener cabello largo y una presentación glamurosa es parte de lo que era mi madre, es parte de mi herencia”, comenta. “Yo creo que las latinas, en distintas maneras, están más cómodas con su sexualidad y su feminidad que otras mujeres. Yo me sentía muy cómoda y segura, y creo que eso les molestaba a muchos medios tradicionales de comunicación cuando hablaban de mí”.

Lisa Guerrero, el error en su debut y una espiral descendente

El debut de Guerrero en las transmisiones de Monday Night Football fue el 4 de septiembre de 2003 en un juego entre los New York Jets y el equipo de Washington en la capital del país. Al final del partido, ella entrevistó al quarterback ganador Patrick Ramsey, del equipo de Washington, pero al hacerle una pregunta sobre el receptor Laveranues Coles, quien se destacó en el juego, ella dijo “tu excompañero”.

Aunque Guerrero corrigió al aire de inmediato, su pifia desencadenó una lluvia de burlas y críticas.

“Ese error les dio a todos los críticos todas las municiones que necesitaban para decir: ‘Ven, ella es una boba, una cara bonita, no sabe de deportes’. Y eso, además de tener un jefe que me gritaba, que era muy abusivo verbalmente conmigo, dio como resultado el inicio de una espiral descendente. Me deprimí, me dio ansiedad, no podía dormir, no podía comer, estaba asustada cada día de ser despedida”, relata Guerrero en la charla con La Opinión.

Guerrero dice que su productor le gritaba todo el tiempo durante los juegos mediante el audífono porque quería que ella dijera todo como él quería, y que le ordenaba memorizar los comentarios.

Lo peor vino en una transmisión posterior. Lisa Guerrero tuvo un peligroso sangrado en pleno partido. Ella estaba embarazada.

“Tuve un aborto espontáneo a un costado de la cancha en un partido de Monday Night Football, enfrente de 40 millones de personas que no lo sabían”, revela la periodista, que entonces tenía 39 años de edad.

“Fui al baño de los árbitros al medio tiempo del partido y estaba sangrando”, agrega Guerrero en su relato. “Pero en vez de llamar a una ambulancia y en vez de decirle a mi productor que estaba teniendo una emergencia médica, lo oculté, ignoré el dolor y salí al segundo medio del partido para seguir reportando debido a lo mucho que temía a las críticas. Pensaba que me iban a correr por esto. Estaba muy avergonzada”.

La periodista, deprimida, casi se quitó la vida

Ella fue despedida por ABC luego de esa primera temporada y dice que todo el siguiente año fue una pesadilla para ella: “Estaba avergonzada, creía que había fallado al nombre de mi familia, que no era una Guerrero, y casi me quité la vida ese año”.

Ella cuenta en el libro y en la charla que mientras conducía su vehículo por el PCH, la famosa carretera costera de California, estuvo a punto de lanzarse sobre un acantilado.

Guerrero cuenta que en vez de eso, detuvo el auto y le llamó a su padre, le dijo todo lo que le estaba pasando. “Ese fue el primer paso para mi recuperación, hablar con mi papá y hablar con un terapista”, dice.

Ese fue el final de Lisa Guerrero en el periodismo deportivo. Pero no fue el final de una destacada carrera como reportera. ¿Cómo logró reinventarse? Ella lo explica en la entrevista.

“Escribí eso en mi libro porque quiero que la gente sepa que siempre hay alguien como receptor de las críticas y del abuso verbal, o del ‘troleo’ en las redes sociales, o cuando le gritas a alguien. Y esas consecuencias pueden ser mortales”, agrega.

Te puede interesar:

– “Estaba destruido”: Andrés Cantor abre su corazón sobre su llanto en la final del Mundial de fútbol