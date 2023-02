La gran mayoría de los latinos no aceptan el término ‘latinx’

A fines de 2021, el Pew Research Center descubrió lo que muchos de nosotros ya sabíamos sobre el término “latinx”: a la mayoría de los latinos no les gusta y no lo usan. Según la investigación, solo un abismal 3% de los latinos lo usaba.

Además, dos de cada cinco latinos dijeron rotundamente que cualquier candidato político que intente complacerlos usando el término perdería inmediatamente su voto. Los consultores políticos liberales blancos, que dirigen firmas de consultoría política a nivel local y nacional, regresaron a las “salas de guerra” políticas para diseñar estrategias sobre la mejor manera de llegar a los votantes latinos.

Sí, todos los latinos debemos continuar esforzándonos por comprender la complejidad del movimiento de identidad de género en nuestra comunidad con una mente abierta. La mayoría de los latinos estamos para que todas las personas sean ellas mismas y sean incluidas y que se respeten sus derechos.

“Latino” e “hispano” han sido ampliamente utilizados, pero a algunos latinos les desagradaban profundamente ambos términos. “Latino” es visto como antiindígena e “hispano” como un homenaje a los colonizadores españoles.

Sin embargo, al final, muchos latinos han aprendido a vivir con “hispanic”, y la mayoría lo usa para describirse a sí mismo, mientras que algunos prefieren latino/a. Otros usan otros términos, y algunos rechazan todo lo que tenga que ver con los latinos y se unieron a otros grupos étnicos.

“Latinx” surgió en la última década como un esfuerzo por incluir personas transgénero y no binarias. Latinx permite a las personas optar por no participar en el binario de género. Se utiliza como una opción no binaria o de género neutral para latinos/as.

Muchos latinos tienden a rechazar las etiquetas que los agrupan y los describen injustamente como individuos u omiten su cultura o historia. Los latinos, cuyo idioma principal es el español, encuentran el término “latinx” tan horrendo e irracional que responden venenosamente. Algunos afirmaron que usar “latinx” es una tontería, ya que altera la naturaleza de género del español.

Algunos latinos incluso argumentan que “latinx” no es más que “imperialismo lingüístico” del idioma español o algún “léxico políticamente correcto” que los liberales “blancos que se creen muy inteligentes” quieren imponerles. También es visto como un término elitista con el potencial de destruir su cultura e historia.

Vender el término “latinx” a los latinos fue un esfuerzo ambicioso y una muestra profunda de la falta de conocimiento de los latinos en este país. Entre todos los grupos de la sociedad estadounidense, los latinos son el grupo más diverso y complejo. El latín con la x, para muchos hablantes nativos de español, no tiene sentido. Para ellos “latinx” desafía las reglas básicas de pronunciación. Era una gran tarea que estaba condenada al fracaso.

Aquellos a quienes se les ocurrió este término no entendieron la forma de género del español y la profunda diversidad entre los latinos. Nosotros, los latinos como grupo, somos muy diversos. Los latinos no solo obedecen, son seres pensantes que no solo adoptan definiciones (etiquetas) superficiales que encuentran inadecuadas o tontas.

Y muchas organizaciones de noticias, sin mucha investigación, comenzaron a usar el término “latinx” en sus artículos cuando se refieren a los latinos, que componen casi la mitad de todos los residentes de Los Ángeles. Para llegar a este grupo, Los Angeles Times contrató a periodistas jóvenes y modernos en un esfuerzo por legitimar el término, incluso desarrollaron una sección llamada “Archivos LatinX”.

Algunas organizaciones latinas también han eliminado el término “latinx”. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos [LULAC], una organización de derechos civiles latinos, dejó de usar “latinx” en 2021. El Caucus Hispano del Congreso tampoco usa el término.

Las etiquetas superficiales no hacen nada por las personas a las que pretenden ayudar. Cambiar el diccionario o agregarle palabras no hará nada por las personas transgénero y no binarias que son atacadas constantemente. Necesitamos crear políticas que los protejan.

Se han publicado artículos sobre las luchas reales que enfrentan las personas transgénero y no binarias y cómo se violan gravemente sus derechos. Al ser Uber una primer prueba del uso del término, los documentos personales que las personas transgénero presentaron a la empresa se consideraron fraudulentos y muchos se eliminaron de la plataforma de Uber. Eso fue trágico e injusto. Estos individuos no podían ganarse la vida de esa forma. Aquí es donde los defensores deben enfocarse, estas personas transgénero necesitan trabajos para mantenerse y mantener a sus familias.

No obstante, imponer “latinx” en nombre de la inclusión crea tensiones innecesarias que descarrilan su propósito o metas de inclusión entre las diversas comunidades latinas. Nuestra comunidad no necesita una lucha divisiva por un término superficial.

Gracias por leer hasta el final.

(*) Chamba Sánchez es un maestro que se identifica con quienes creen que el activismo es un componente crucial de la profesión docente.