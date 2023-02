Sin sostén, Natti Natasha presume en un video su tatuaje en forma de corazón

Natti Natasha ha subido la temperatura en Instagram gracias a un video que ella misma grabó y en el que aparece frente al espejo, usando un pequeño top negro que dejó ver en su costado un tatuaje en forma de corazón, todo con su tema “Cuento breve” como fondo musical.

La reguetonera ha obtenido más de 232,000 likes en esa red social gracias a una fotografía que la muestra usando un ajustado conjunto de mezclilla, y que acompañó con la frase: “Dime algo more 🌹”. Pero eso no fue todo, ya que en otra imagen sacó su lado sexy al posar en unas escaleras, usando un ajustado vestido negro con encaje y transparencias.

En el Día de San Valentín Natti Natasha recibió unos globos y un arreglo de rosas de parte de su pareja Raphy Pina, y no podía dejar de compartirlo en Instagram, escribiéndole el mensaje: “My forever Valentineeeeeee! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 te amo . Aquí se celebra el amor todos los días, pero tú nunca dejas de sorprenderme”. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

