Florida busca reactivar una ley que bloquearía fondos estatales para instituciones que realicen abortos

La fiscal general de Florida, Ashley Moody, presentó el miércoles una moción para restablecer en parte una ley estatal de 2016 que impedirá que los fondos estatales sean destinados a organizaciones que realizan abortos, como Planned Parenthood, apoyándose en la decisión de la Corte Suprema que revocó Roe vs. Wade, que amparaba el derecho al aborto a nivel federal.

Moody solicitó a la justicia que anule la orden de un tribunal de distrito de Tallahassee que bloqueó la aplicación de la ley HB 1411, aprobada en 2016 por el Congreso estatal para cortar el flujo de fondos estatales a las clínicas de planificación familiar.

La fiscal argumentó que, dada la decisión tomada en 2022 por la Corte Suprema de anular Roe vs. Wade, un fallo que garantizaba constitucionalmente el derecho al aborto en el país, la medida precautelar contra la HB 1411 por parte del tribunal de Tallahassee ya no puede sostenerse: “la base legal para la orden judicial de este Tribunal ya no existe”..

La Corte Suprema había razonado cuando dictaminó sobre Roe vs Wade que la ley de Florida era inconstitucional, porque indirectamente prohibía los abortos.

“Estamos solicitando a la corte que anule la orden judicial y permita que la voluntad del cuerpo legislativo de nuestro estado y las personas que los eligieron entren en vigencia”, dijo Moody en un comunicado.

Florida es uno de los estados dominados por el Partido Republicano que ha endurecido sus leyes contra el derecho al aborto en concordancia con la decisión de anular el fallo Roe vs Wade de 1973.

Desde el 1 de julio de 2022 el plazo límite para someterse a un aborto legal en Florida es de 15 semanas (antes era de 24 semanas) y hay una serie de requisitos para hacerlo y duras sanciones para médicos y clínicas que ignoren las normas.

No se consideran excepciones los embarazos fruto de una violación o de relaciones incestuosas.

Los abortos aumentaron en Florida pese a la nueva ley

Pese a estas restricciones, que pueden hacerse aun mayores si prosperan planes de sectores ultraconservadores que ya han recibido el respaldo del gobernador de Florida Ron DeSantis, en 2022 los abortos legales aumentaron en Florida, según cifras del organismo oficial a cargo.

El total de abortos legales en Florida en 2022 fue de 82,199, frente a los 79,800 de 2021, y Miami-Dade fue el condado donde más interrupciones del embarazo hubo el año pasado, con más de 15,500.

La subida se debió sobre todo a que más de 6,700 mujeres de fuera del estado, lo que incluye otros puntos de EE.UU. o del extranjero, se sometieron a abortos en Florida, una cifra que resultó un 38% mayor a la de 2021.

En Florida, hay 55 proveedores de abortos autorizados y Planned Parenthood representa a 15 de ellos.

Con información de EFE