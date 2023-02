Becky G luce su figura usando un vestido negro y con abertura en una pierna

Los fans de Becky G se han mostrado complacidos con la serie de fotografías que la revista Billboard publicó en su cuenta de Instagram, en las que la cantante posó como toda una modelo, usando un vestido largo y de color negro con larga abertura en una pierna.

En otras imágenes Becky posó recostada en el sofá de un lounge, usando minishorts de piel, pero luego lució su figura en un conjunto a cuadros que combinó con medias blancas. Su exitosa carrera ha sido reconocida por esa publicación musical, otorgándole el premio “Impact”, que le será entregado en marzo durante el evento Women In Music. Ella escribió un mensaje de agradecimiento: “No hay nada más gratificante que saber que estás ayudando a los demás y no esperar nada a cambio, más que ver a las personas viviendo su verdad, siendo inspiradas a ser el cambio, vivir una vida mejor gracias a la conciencia que puedo aportar. Esa, en última instancia, es mi versión del éxito”.

Aunque Becky casi ya tiene listo su primer álbum de música regional mexicana no olvida a sus amigos reguetoneros, y hace poco se dejó ver con J Balvin, con quien posó para unas fotografías tomadas durante un evento de moda. Ella tituló las imágenes como “una noche en el museo”. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

También te puede interesar:

-Becky G presume su bronceado al mostrarse muy relajada y usando minibikini

-Usando un ajustado enterizo brillante Becky G mueve su retaguardia al bailar detrás del escenario