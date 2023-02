Frederik Oldenburg se sonroja ‘hasta los huesos’ al ver a Carmen Villalobos presumiendo cuerpazo en redes

Todo parece indicar que el romance entre la colombiana Carmen Villalobos y el conductor de deportes Frederik Oldenburg va viento en popa. Prueba de ello es el tierno momento que el famoso protagonizó en pleno programa en vivo. ¿En qué consistió? Aquí te contamos los detalles.

Fue durante la transmisión del programa ‘Hoy Día’, donde el presentador estuvo de invitado, que Andrea Meza habló sobre la más reciente publicación en Instagram de la actriz colombiana. Esta consistió en un candente video tipo selfie en donde presume su figura enfundada en un diminuto bikini animal print.

La ex Miss Universo aprovechó la presencia de Frederik Oldenburg para cuestionarlo sobre su opinión al respecto. Sin embargo, el presentador no pudo evitar sonrojarse ante la vista de su amada y llenarla de piropos.

“Amor, el bikini está aprobado… te queda divino, espectacular”, dijo entre risas el famoso. “Estaba pendiente de todo, lo vi (el video de Carmen) unas 600 mil veces y le daba like y like”, añadió el conductor de Exatlón.

Este hecho quedaría comprobado tan solo unos minutos después, cuando Penélope Menchaca le tapó los ojos y le preguntó: “A ver, ¿de qué color era el bikini?”, a lo que Frederik respondió, “Como de cebra y estaba peinada con un moñito aquí arriba”.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Frederik Oldenburg demuestra su apoyo a Carmen Villalobos de manera pública. Y es que no podemos olvidar el día en que la colombiana presumió un cambio de look para el que dio la bienvenida a una melena castaña claro.

En ese entonces, el comunicador no perdió la oportunidad de piropearla y acompañarla durante el largo procedimiento al que se someitió.

