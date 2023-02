México mantiene su postura de no intervención en la guerra entre Rusia y Ucrania a un año del conflicto armado

Desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, la postura del gobierno mexicano se ha mantenido bajo el principio de no intervención y solución pacífica en el conflicto armado.

El 24 de febrero de 2022, día en que inició el conflicto bélico, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, se enfocaría en promover el diálogo para alcanzar la paz en la región.

“Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó ese jueves en su conferencia mañanera.

“Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y que se resuelva esto. Además, no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica”, aseveró.

López Obrador precisó que la postura del gobierno mexicano ante la invasión rusa a Ucrania estaría bajo el principio de no intervención que está plasmado en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“No meternos a contradecir lo que establece nuestra Constitución de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias, que entiendan cuál es nuestra postura”, mencionó López Obrador durante su conferencia del 28 de febrero de 2022.

Pero, ¿qué dice el artículo 89 que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador?. De acuerdo con la fracción X de este artículo se señala que en materia de política exterior el titular del ejecutivo mexicano se guiará bajo los principios de la solución pacífica, la lucha por la paz, la seguridad internacional y la no intervención.

“En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, señala la fracción X de la Constitución mexicana.

La postura de México ante la ONU

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: Alfredo Estrella / AFP vía Getty Images.

Ante el aumento de las hostilidades por el conflicto armado, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Organización de las Naciones Unidas de no hacer nada para detener la guerra.

El reproche del mandatario mexicano surgió tras la decisión de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Lo que sobra en la ONU son organismos de todo tipo, pero cuando deberían aplicarse no lo hacen a tiempo. ¿Qué, no pudieron, antes de que se desatara la guerra, convocar a las partes? ¿Qué hicieron? Nada. Y es fácil decir: ‘Vamos a decretar sanciones y vamos a mandar armas’. Pues sí. ¿Y las vidas? ¿Quién pone los muertos?”, cuestionó el 7 de abril de 2022.

“Entonces, hay que reparar el procedimiento y llamar a las partes a la negociación, al diálogo, a parar la guerra, no estar en este caso, sí, polarizando y azuzando. Si no va a poder la ONU hablar con Rusia, porque expulsaron a Rusia, entonces ¿quién va a hablar con el gobierno ruso? A lo mejor están pensando que los de la OEA. ¿Cómo se llama? Almagro”, insistió.

Durante el desfile militar del 16 de septiembre de 2022 y ante la presencia de los expresidentes Evo Morales y José Mujica, de Bolivia y Uruguay respectivamente, el jefe del ejecutivo mexicano reprochó el papel de las grandes potencias frente a la invasión de Rusia a Ucrania y acusó nuevamente a la ONU de su presunta inacción.

“Habría que empezar por preguntarnos si no se pudo evitar la guerra y si la ONU y los políticos de las principales potencias no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia”, comentó.

“Lo cierto es que nada o muy poco se ha hecho en ese sentido. La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental”, dijo durante su discurso.

Fue el 22 de septiembre de 2022 que México decidió presentar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para un cese al fuego.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard se encargó del pronunciamiento de México por alcanzar una solución diplomática al conflicto internacional.

“El avance de la guerra con sus cuantiosos costos humanos y materiales y el incremento de las necesidades humanitarias derivadas del conflicto, tales como la insuficiencia humanitaria y el alto costo de los combustibles de cara al invierno, requiere con urgencia de una solución por la vía diplomática, de un alto al fuego“, comentó Marcelo Ebrard durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

Propuesta de paz de México en el Consejo de Seguridad de la ONU pic.twitter.com/2WZHq58147 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 22, 2022

La propuesta de López Obrador consistió en integrar un “Comité para el Diálogo y la Paz”, el cual estaría integrado por el primer ministro de la India, Narendra Modi; el Papa Francisco y el secretario general de la ONU, António Guterres.

“Esta propuesta ha sido compartida en días pasados con el secretario general y con las partes involucradas, así como con las delegaciones de la India y de la Santa Sede, toda vez que el presidente López Obrador considera que en dicha Comitiva debieran participar junto con el secretario general de la ONU, entre otros, su Excelencia Narendra Modi y su Santidad el Papa Francisco”, señaló Marcelo Ebrard.

La propuesta de México por alcanzar la paz quedó solo en un intento ante la ONU mientras que la escalada de violencia sigue entre Rusia y Ucrania a un año de distancia.

