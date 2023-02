Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 27 al 5 de marzo 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 27 al 5 de marzo del 2023.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Todo sacrificio que hagas estos días valdrá la pena, no lo dudes. De primera sentirás o creerás que las perdidas o retrasos de estos días te llevan a un caos, pero no es así, las cosas siempre pasan por un bien mayor y en tu caso lo verás entes de que termine la semana, no reniegues, fluye, el destino y la divinidad no se equivocan. Es una semana en donde pueden surgir grandes asociaciones, grandes ganancias a través del trabajo realizado en el pasado, por fin la recompensa a todo tu sacrificio es momento de felicitarte, de que estes satisfecho con lo que haces, de sentir orgullo de tus capacidades, de tu inteligencia. Esta jornada es tan afortunada para el amor, así que, si no tienes pareja, la energía que transita por tu signo querido Rata puede traer a ti el gran y verdadero amor, pídelo desde el corazón, pídelo a el universo, descríbelo bien, y verás que la vida pondrá enfrente de ti a esa persona que tanto desea tu corazón. Si tienes pareja, puedes empezar a planear una vida juntos, la búsqueda del nuevo hogar, el crecimiento de la familia. Tu salud luce maravillosa, no la descuides, cada cosa que estás haciendo para mantener tu cuerpo físico y mental en equilibrio y sano te está dando frutos.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Es muy importante que empieces a comunicar lo que sientes, no te sigas guardando nada, toda relación, cualquiera que esta sea, se basa en una buena comunicación y últimamente no lo has hecho correctamente, no tengas miedo de decir lo que realmente necesitas y quieres, no te sigas guardando nada, todo lo que acumulas puede desatar problemas en garganta, pulmones, boca. Son días muy buenos para ponerte creativo, creativa, hacer nuevas propuestas desde laborales, hasta amorosas. Puede ser semana de grandes revelaciones, salen secretos a luz, tuyos y de la familia, así que estate preparado, preparada, para lo que pueda venir. No dudes en acudir por consejo de tu mejor amigo, amiga, siempre estará dispuesto a estar junto a ti brindándote su ayuda.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Será una semana muy pausada, tendrás días que te lleven a reflexiones profundas, habrá momentos en los que necesites solamente de tu soledad para hacer reajustes emocionales, mentales y espirituales, así que fluye con esta energía que te envolverá esta semana, no te resistas, es importante colocar cada situación en su lugar y momento perfecto, solo así podrás terminar la semana con esas respuestas que tanta falta te hacen. Este no es momento de echarle la culpa a nadie de lo que te ha pasado, de lo que te pasa, está solo en ti ponerle remedio y fin a lo que te disgusta e incómoda, ya sean personas o situaciones. En el trabajo necesitas poner atención y no descuidar nada, puedes estar muy ausente por este proceso de reacomodo, pero trata en la medida de lo posible poner toda la atención que puedas en tu lugar de trabajo. En la salud puedes tener malestares en vías respiratorias, todo por que tu semana será muy emocional. Cuídate de enfriamientos. Son días para tomar un té de tila, este te ayudará a mantenerte en calma.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Cuidado con los excesos, estas cayendo en vicios, en compulsiones, y lo único que estas ocasionando es poner tu salud física vulnerable, tu salud emocional inestable. Esta semana es muy buena para poner atención a tu comportamiento y ponerles remedio a todas las situaciones que sabes bien no te están dejando nada bueno. Estos días puede haber problemas con la pareja, muchos de ellos ocasionados por tus desbalances, así que pon de tu parte, aun estas a tiempo de salvar tu relación. Deja de prestar dinero, deja de invitar la fiesta o de sacar de apuros a amigos irresponsables o lo que tienes en el banco desaparecerá rápidamente.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Semana de gran inspiración y creatividad, son días donde abrirás caminos gracias a estos dos grandes dones, y como todo vendrá desde el corazón no habrá puerta que se te resista y se abrirán como por arte de magia, así que no dejes de trabajar, de esforzarte, la meta está muy próxima. Reencuentros con personas del pasado que te servirán para cerrar ciclos inconclusos y por fin dejar ir emociones que te lastimaban, agradece estos encuentros pues por fin tendrás espacio energético para darle paso a nuevas y mejores vivencias. En el amor todo marcha de maravilla, sí, habrá algunos pequeños detalles que arreglar para que la relación sea mejor aún, pero la comunicación que tienen es tan buena que todo lo pueden arreglar rápidamente. En la salud es importante no descuides la alimentación ni el ejercicio, no caigas en la flojera, sabes bien que ya no puedes seguir descuidándote.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Tu poder de convencimiento es muy grande estos días, solo utilízalo bien. Tendrás las palabras adecuadas en el momento exacto, te escucharán sin dudarlo, sorprenderás con lo preciso de tus opiniones, tu creatividad es una herramienta más para los logros que alcances esta semana. Estos días serás la persona más asediada, tu brillo es intenso y tu energía ligera, en el trabajo puedes obtener un nuevo asenso, es preciso que insistas en tus capacidades. Una semana importante en todo lo que tiene que ver con los estudios, si vas a realizar un examen tienes todo a tu favor para aprobarlo con una excelente calificación, si aún no has decidido que carrera estudiar, bueno, pues esta semana tendrás la revelación de para donde encaminarte. Se avecinan reuniones con amigos o familia, date el tiempo de acudir, le hará bien a tu mente y corazón, necesitas relajarte. Escucha consejos que vengan del padre o de una figura paterna, son palabras sabias y sinceras, pero sobre todo palabras de gran ayuda.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Confían en tu familia, en tu trabajo, en tus amigos, así que trata de seguir con esa confianza, que nada te saque de balance esta semana, puedes estar vulnerable a las palabras y tomarlas a mal o entenderlas mal y contestar e involucrarte en líos que solo estas armando en tu cabeza. Esta semana trata de ir con calma, de no apresurar nada, de no presionarte. Son días muy buenos para ponerle atención a tus nervios, que la ansiedad no se apodere de ti. Ocupa tu energía y pensamientos en hacer algo en donde puedas tener el cuerpo físico en movimiento.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Lo que no te mata te hace más fuerte y esta semana lo comprobaras. Puedes pasar por rompimientos amorosos o algún alejamiento familiar, pero por más que el dolor sea enorme entenderás que tu fuerza interna y tu valor es más grande y más profundo que todo lo malo que pueda estar sucediendo en tu vida en este momento. Siempre piensa que es preferible un golpe radical a mucho pequeños y más lastimeros. Esta jornada es muy buena para hacer una limpieza profunda de tu energía, de esos pensamientos negativos, de esas personas que no ye deja nada, de los excesos y hasta de la casa; cajones, closets, rincones, veras que al hacer esto sentirás una liberación y que te quitan un peso de encima. En la salud todo marcha sobre ruedas, pero de la que si tienes que ocuparte es de la salud emocional y sentimental.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Tienes que ser determinante y dejar de darle vueltas en la mente a una decisión que tomaste y solo falta que la ejecutes. Podría ser difícil y duro para ti y para la otra parte involucrada, pero no puedes permitir que se te siga yéndola vida esperando llegue el momento adecuado para comunicar tu decisión, no, así que ármate de valor que mientras más pronto mejor. Todo lo relacionado al trabajo, esta se semana marcha de maravilla, hay crecimiento, felicitaciones, pero sobre todo la tranquilidad de saber que en este momento eres necesario e indispensable en ese lugar. Tienes que poner a la familia como prioridad, hace tiempo prometiste estar más cercano, cercana, y nada mas no has honrado tu palabra, pero aun estas muy a tiempo de cumplir. En la salud es importante poner atención a esos dolores en la boca del estómago, son causados por estrés, pero en cuanto dejes de cargar todo eso que te detiene y lastima desaparecen rápidamente.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Trabajar como lo estás haciendo hasta ahora te está funcionando de manera muy adecuada, estas llegando a metas y estas cumpliendo planes, pero está semana llegarán dudas, te las meterán personas que harán algunas críticas a tu desempeño, a tus procedimientos, pero no dudes, que nada te haga salir del buen camino que has tomado hasta ahora. Tienes que seguir confiando en tus estrategias de trabajo, porque seguirás creciendo en éxito, fama y dinero. Por otro lado, el éxito también está asegurado en el amor, si pretendes que te digan sí a una próxima declaración así será, por fin vuelves a sentir plenitud en el ámbito amoroso, por fin sientes que llegó lo que tanto deseabas. Es una semana importante para recuperar viejas amistades, no dudes en hacer llamadas, en reunirte con esas personas que siempre fueron cercanas y de gran nutrición para tu alma y corazón.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Aceptar los cambios es importante esta semana, solamente así podrás seguir el camino con calma y tranquilidad, tienes que hacer un ejercicio de fluides, la resistencia y terquedad ya no te llevan a nada, a ningún lugar. Es una semana para comenzar a buscar un cambio de trabajo, si ya no estas cómodo, cómoda, en donde estas, toma la decisión y sal de ahí, que no te paralice el miedo a no tener otro trabajo rápidamente, es tiempo de comenzar la búsqueda de un mejor lugar, ambiente laboral, llegó el momento de generar un crecimiento económico y solo la acción adecuada te pondrá en el camino. En el amor todo marcha de maravilla, el gran apoyo de tu pareja es indiscutible, así que agradécele.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Ya no quieres seguir sintiendo ataduras, te urge volver a sentirte libre para poder hacer todo lo que te gusta y has dejado de hacer por esta falta de libertad e independencia, pero esta semana tienen la gran posibilidad de recuperar de nuevo tu vida, de agarrar las riendas e ir y hacer lo que te plazca, solamente ten en cuenta que la libertad no quiere decir libertinaje y que tampoco puedes pasar por encima de nada ni de nadie. Esta jornada es perfecta para emprender negocios nuevos, para cambiar de rumbo en lo profesional, para mudanzas o viajes cortos, cualquiera de esas posibilidades se dará de manera perfecta, sin obstáculos y rápidamente.