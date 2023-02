André Pierre Gignac regresó de su lesión y dijo presente en entrenamiento de Tigres: ¿Cuándo es el próximo partido?

André Pierre Gignac generó preocupación en Tigres de la UANL, pues el delantero francés no pudo estar presente en los últimos compromisos del equipo de Monterrey. Sin embargo, ahora todo esto quedó en el pasado, pues el francés ha regresado a los entrenos del cuadro dirigido por Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz.

El ariete no estuvo para el compromiso contra Chivas del pasado 25 de febrero, esto motivado a que sufrió una ruptura miofibrilar grado uno del muslo derecho. No obstante, ahora, tras no decir presente ante Atlas y Guadalajara, el ariete tendría luz verde para regresar al terreno de juego.

Si todo sigue en buen camino, Gignac regresará a la acción contra Necaxa el viernes por la Jornada 10 del Clausura 2023 de Liga MX, sin duda alguna una buena noticia para ‘Chima’ y Tigres, equipo que perdió el invicto ante el rebaño sagrado en el torneo actual.

Gignac no es el único que regresa a la acción

El francés no fue el único que retomó ritmo competitivo en los entrenos del equipo de Monterrey, pues también se sabe que Nicolás ‘Diente’ López regresó a los trabajos con el grupo tras superar una lesión muscular que lo apartó desde hace un mes.

En el caso del uruguayo, el elemento regio se perdió los compromisos ante Pumas, Juárez, Atlas y Chivas, por lo que volverá después de tres semanas, en lo que será su juego ante Necaxa.

