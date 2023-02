Luis Miguel tiene 7 años con una amiga “incondicional” y Siéntese Quién Pueda la presentó

Mientras Luis Miguel se pasea con su nueva novia Paloma Cuevas sin ningún tipo de temor. El programa de UniMás, Siéntese Quién Pueda, ahora ha dado a conocer una amiga “incondicional” que ha tenido el cantante nacido en Puerto Rico durante más de 7 años.

Una vez más las amigas de Luis Miguel dan de qué hablar. Pero todo indica que entre Alessandra Zurek y el intérprete de “Cuando Calienta El Sol” y “El Reloj” ha existido una relación de mucho tiempo. El periodista Lucho Borrego, antiguo talento de Suelta La Sopa y ahora de Siéntese Quién Pueda, la entrevistó y la presentó ante todos los televidentes como “La Incondicional”. View this post on Instagram A post shared by Luis Miguel (@lmxlm) View this post on Instagram A post shared by ALEXOTICA® (@alexotica)

La hermosa colombiana tiene supuestamente 7 años en la vida de El Sol De México. Alessandra Zurek es una una joven nacida en Barranquilla, Colombia. Es dueña de un restaurante de comida “healthy” que montó después de seguir los consejos de su amigo Luis Miguel, quien supuestamente es socio del mismo.

Ellos mismos han catalogado su relación como: “Una hermosa amistad”. Según contaron en el show televisivo “Luismi” llega a Miami y su amiga “incondicional” le da la exclusividad que él requiere. Al parecer y según explica la empresaria ellos siempre se han seguido viendo a pesar de su relacion actual .

Además fue muy enfática al decir que de esos rumores de boda con la ex de Enrique Ponce, Paloma Cuevas, no cree que sean ciertos así él lo llegue afirmar: “Está enamorado de él mismo”. Además dice que siempre habla bien de él. View this post on Instagram A post shared by D’LITE BISTRO & BAKERY (@dlitebistrobakery)

Por su parte, Lucho asegura que Alessandra estuvo con Luis Miguel como pareja. Asegura que la colombiana estuvo muy enamorada del cantante, pero al parecer ella tiene claro que jamás se casaría con él, amén de no creer que él lo haga. View this post on Instagram A post shared by D’LITE BISTRO & BAKERY (@dlitebistrobakery)

