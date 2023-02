Luis Miguel y Paloma Cuevas no se ocultan más y pasean muy enamorados por Nueva York

Todo parece indicar que a Luis Miguel y a Paloma Cuevas les gusta presumir de su amor en la ciudad de Nueva York, pues de nueva cuenta fueron vistos juntos paseando en “La Gran Manzana” y sin esconderse de nadie.

La pareja se dio cita en el Bemelmans Bar del Carlyle Hotel, y si bien, ninguno de los dos quería llamar la atención, muchos clientes sí los reconocieron e incluso se acercaron en busca de un poco de “calor” de “El Sol”.

Diversos medios de comunicación difundieron la noticia e imágenes del paseo del cantante mexicano, e incluso, un fanático contó a un medio español que platicó con el intérprete de “La Incondicional”, pero éste no accedió a tomarse una instantánea a su lado.

“Mi madre me avisó de que Luis Miguel estaba a dos metros. Salió del bar y yo salí corriendo y lo encontré afuera con su novia, Paloma Cuevas. Me presento, hablamos de Monterrey y le confieso que soy fan. Le pedí una foto y me mandó a tomar viento”, dijo el admirador del cantante.

“‘Ahora ando de perfil bajo, pero encantado de conocerte’. Me dio un abrazo, saludé a su novia…”, añadió el admirador.

De acuerdo con el fan, Luis Miguel fue educado en todo momento, pero dejó en claro que no habría selfie. Paloma Cuevas, pareja del cantante pasó a segundo plano, pese a que algunas personas sí la reconocieron en el lugar.

Luis Miguel regresa a los escenarios

Luis Miguel aprovechó el día de San Valentín para anunciar su nueva gira musical, después de más de cinco años de estar fuera de los escenarios, se espera que próximamente se den a conocer las fechas, lugares y precios de los boletos.

Todo parece indicar que “El Sol” está atravesando por uno de sus mejores momentos a nivel personal, acompañado de Paloma Cuevas, y profesional por su regreso a la tarima para ofrecer conciertos.

