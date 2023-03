“No es demasiado importante este premio”: Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, criticó los premios The Best, pero felicitó a Messi y a los argentinos que ganaron

Carlo Ancelotti, quien no fue elegido como el Mejor Entrenador en los premios FIFA The Best, pese a que conquistó el título de La Liga y la UEFA Champions League, lanzó una indirecta a los organizadores, donde cuestionó la seriedad de los galardones al decir que tuvo demasiado peso el Mundial.

Y es que el entrenador, quien dirige a un club como lo es el Real Madrid, perdió en la terna a Mejor Entrenador del Mundo con su colega Lionel Scaloni, que dirige a la selección de Argentina y la llevó a conquistar su tercer título Mundial.

“Para nosotros no es demasiado importante este premio. Ha contado mucho el Mundial“, declaró Ancelotti en la conferencia de prensa previa al partido contra el FC Barcelona de la Copa del Rey, para justificar su ausencia y la de sus jugadores en la ceremonia.

Vale recordar que no fue el único elemento del club blanco que cayó en las contiendas, ya que Karim Benzema perdió el reconocimiento a Mejor Jugador contra Lionel Messi y Thibaut Courtois tuvo el mismo resultado contra el Dibu Martínez en la categoría de Mejor Portero. Curiosamente, los tres fueron derrotados por elementos de la selección que se coronó en Qatar 2022.

Pese a ello, el DT del Real Madrid se mostró cortés con sus rivales y les mandó una felicitación.

“El Mundial ha dicho que Argentina ha sido campeón del mundo merecido, es bastante normal que Messi, Martínez y Scaloni hayan ganado este galardón. Por eso, yo personalmente, los felicito“, agregó.

Finalmente, demostró que tiene la camiseta bien puesta al decir que para él los tres mejores jugadores del mundo están en el Real Madrid, aunque no quiso revelar nombres.

“No me ha llamado la atención los tres primeros (Messi, Mbappé y Benzema), es bastante normal, son futbolistas de un nivel extraordinario. Mis tres no puedo decirlos porque tengo conflicto de intereses. Son del Madrid por cierto”, concluyó.

