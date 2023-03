Carlos Rivera destapa cuánto ganaba mientras trabajaba en Tv Azteca

Carlos Rivera ha logrado consolidarse como uno de los cantantes mexicanos más reconocidos a nivel mundial gracias a los grandes éxitos que ha lanzado a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas dentro de la vida profesional del famoso, y durante un periodo de tiempo se enfrentó a una dura etapa sobre la que se sinceró recientemente. ¡Aquí te contamos los detalles!

En una reciente entrevista concedida a “Conquista tu mundo”, podcast de Johnny Abraham, el intérprete de “Que lo nuestro se quede” habló sobre su paso por la televisora Tv Azteca. Contra todo pronóstico, reveló que su estancia no fue tan placentera como la gente creía.

“Yo no podía hacer nada de lo que yo quería, porque muchas veces lo intenté. En ese momento era muy duro, fueron muchos años en los que yo no la pasé tan bien y empecé a perder un poco la esperanza, empezaba a ver mi sueño cada vez más lejos“, contó Carlos Rivera.

El esposo de Cynthia Rodríguez adjudicó su poca actividad dentro de la televisora al mal manejo del mánager que se encargaba de dirigir las carreras de los ex académicos. “El problema fueron las personas que pusieron para manejarnos. Conmigo había muchas expectativas y planes, cosas que nunca se cumplieron. Pasaron unos meses (del final del reality) y a mí me ponen en una banca”, detalló.

A pesar de ser considerado uno de los ex académicos más queridos por el público, Carlos Rivera no se vio bien favorecido por el contrato que firmó. De hecho, destapó que había temporadas en las que no tenía dinero para solventar sus gastos.

“Era exclusivo pero no recibíamos nada y a veces no había para pagar la renta ni para nada, pero bueno yo tenía ese contrato y ni modo, había que pagar ese derecho de piso, pero por lo menos ya tenía una fecha”, añadió el famoso.

Luego de una larga negociación, Rivera logró firmar un acuerdo que le permitió comenzar a despegar su carrera musical de manera independiente; aparentemente, el resto es historia.

