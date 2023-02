Carlos Rivera confiesa el especial detalle que tuvo con Cynthia Rodríguez en su nuevo disco

Carlos Rivera atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional, pues se encuentra felizmente casado con Cynthia Rodríguez y recién lanzó su nuevo álbum, donde tuvo un detalle muy especial para su esposa.

Fue en diversas entrevistas con la prensa mexicana, por el estreno de su placa discográfica ‘Sincerándome’, donde el cantante hizo una revelación acerca de su disco, que va dirigido al amor de su vida.

Para comenzar, Carlos Rivera confesó que dedicó su nuevo álbum a Cynthia Rodríguez, como una manera de reconocer la fortaleza que inspira en él desde hace mucho tiempo, y cómo ha sido su soporte en los momentos más difíciles.

“A quien más reconocimiento le doy por quién soy ahora y por ser mi inspiración, no solo en canciones sino en cómo ser una mejor persona es a mi mujer, Cynthia, que ha sido la persona que me ha aguantado literalmente y que estuvo a mi lado en los peores momentos, como cuando estaba a punto de caer y fue quien no dejó que pasara, y eso para mí tiene muchos grandes valores en lo que estoy haciendo ahora”, explicó al diario ‘El Universal’.

Por si lo anterior fuera poco, el cantante abundó en que hay un canción en específico dentro del álbum, que está dedicada a su esposa, se trata de ‘La Carta’ y cuenta un momento muy especial en las vidas de ambos.

Carlos Rivera reitera su deseo por ser papá

Si bien, en diversas ocasiones Carlos Rivera ha hablado de su deseo por convertirse en padre, en esta nueva oportunidad lo reiteró, pero agregó que puede hacerse realidad en el momento indicado, pues no tiene prisa.

“Tenemos ese deseo [de ser padres], pero también tenemos paciencia y esperamos que pase cuando tenga que ocurrir, por ahora estamos muy contentos”, dijo el cantante mexicano.

En otra entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, Carlos Rivera también habló respecto a conservar la privacidad de los detalles de su relación, porque “nadie más debe saberlo” y guardar fotografías solo para Cynthia Rodríguez y él con la finalidad de recordar sus mejores momentos juntos.

