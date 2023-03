Cuestionan el desempeño de Guillermo Ochoa: Periodistas en Italia señalan lo que debe mejorar el guardameta mexicano

Memo Ochoa vive un buen momento en Europa, pero no es plenamente positivo, ya que, mientras suda la camiseta y evita cualquier cantidad de goles, su trabajo no ha sido suficiente para evitar algunas derrotas de su equipo.

Estas actuaciones le han valido muchos elogios por parte de la afición y la prensa italiana, pero también cuestionamientos y comparaciones con el guardameta Luigi Sepe, con quien pelea el puesto titular en la Salernitana de la Serie A y recientemente señalaron las áreas en las que puede mejorar el mexicano si quiere ganarse el puesto, cuestionando su desempeño y la seguridad que le puede dar al equipo bajo los tres palos.

Lorenzo Portanova, del medio local Tutto Salernitana, mencionó algo que en México es bien sabido y que periodistas como Cristian Martinoli y Álvaro Morales ya han comentado, lo cual es el juego con los pies, que le cuesta mucho trabajo al portero azteca y donde Sepe le saca buena ventaja.

Por su parte, Fabio Caressa, de Sky Sports, mencionó que el portero debe aprender mejor el idioma, ya que el lenguaje verbal entre arquero y defensa es fundamental para el buen funcionamiento de la zona baja de un equipo.

“Quizás le falta crecer en cuanto al lenguaje para liderar mejor la defensa. Los departamentos defensivos a menudo se desvían también por culpa de los porteros, no sólo por los montajes tácticos y los errores individuales. De vez en cuando da la impresión de que se las lleva todas”, explicó.

Finalmente, también mencionó que le falta atajar más, quizá haciendo referencia a que un equipo como Salernitana recibe demasiados disparos a gol y necesita esforzarse más para que el equipo pueda sacar mejores resultados, aunque aclaró que le gusta su estilo y que tiene la experiencia suficiente para salir adelante.

“Es un portero atípico comparado con los que estamos acostumbrados a ver. Muy espectacular y con gran experiencia. Todavía no es el mejor a la hora de atajar. Sin embargo, cuando hay que atajar, ataja. Ha encajado muchos goles, en un partido en concreto, pero no me disgusta su estilo. Es, sin embargo, un jugador con tanta experiencia que en los momentos difíciles puede agarrarse a ella”.

Vale recordar que Paco Memo ha disputado siete partidos en la Serie A, en los que ha recibido 17 goles, aunque ha realizado 32 atajadas, lo que da un promedio aceptable de efectividad de 2.4 tantos recibidos por partido y de 4.5 atajadas por encuentro, es decir, le anotan más de dos goles por juego, pero evita que caigan 4.5 más.

