Paulo Dybala reveló que la Juventus le debe dinero por falta de pagos: “La Juve todavía me debe más o menos tres millones”

Paulo Dybala, actual jugador de la Roma, declaró ante la Guardia de Finanzas de Italia que su exequipo la Juventus le debe alrededor de tres millones de dólares.

“No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo, pero sé muy bien que la ‘Juve’ todavía me debe dinero. No sé la cantidad exacta, pero serán más o menos 3 millones netos”, dijo el argentino en la declaración el pasado 21 de febrero, informaron los medios italianos este viernes.

Estas declaraciones se dan en el marco de la Investigación Prisma que envuelve al club Juventus por sus movimientos económicos durante la pandemia en 2020.

La Fiscalía de Italia empezó a investigar el club luego de supuestos acuerdos entre varios jugadores y la Juventus de bajarse el sueldo para aliviar los gastos económicos durante la pandemia de covid.

Pero la Fiscalía detalló que esto no fue una baja de sueldo sino un aplazamiento de pago de tres de los cuatro meses mediante un pacto privado, algo ilegal, que supuso un ahorro en el presupuesto del Juventus.

“Cuando hicimos el acuerdo para el aplazamiento del salario, sabíamos que si renovaba mi contrato (Juventus), los salarios atrasados ​​​​se pagarían como un aumento de los posteriores sueldos, pero si en cambio me iba, me lo tendrían que pagar de inmediato”, añadió Dybala en su declaración.

Estas maniobras económicas ilegales le costaron 15 puntos en la tabla a la Juventus y la suspensión de sus directivos, por lo que el club de Turín debe escalar varias posiciones en la Serie A para luchar por los puestos europeos además de las deudas que no le permitirán fichar en los próximos mercados.

“Sé que en abril de 2023 el Juventus tiene la ultima oportunidad de pagar esos 3 millones mas o menos. De lo contrario, mi abogado hará peticiones por escrito aunque espero no llegar tan lejos, quiero mi dinero de vuelta pero sin interponer ninguna demanda evitando problemas para mí y la Juventus”, aclaró la ‘Joya’.

En este escándalo también está involucrado Cristiano Ronaldo, quien a diferencia de Paulo Dybala tenía un contrato de más de 20 millones de dólares. Dybala podría recibir un mes de sanción fuera de las canchas por este problema económico.

Lee también:

El futbolista brasileño Pedrinho habría sido acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su exnovia

Escándalo en el PSG: Achraf Hakimi es acusado formalmente por un presunto caso de violación en enero de este año

Agente de Erling Haaland dice que el Real Madrid “es el sueño” de los jugadores pero prefieren la Premier League